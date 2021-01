Terremoto in Rai, Maurizio Costanzo svela il retroscena Bomba: “Pierluigi Diaco cacciato per gelosia, c’entra Alberto Matano. Ecco cos’è successo” Fan increduli 

Maurizio Costanzo si è raccontato in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, ma ha voluto esprimersi anche sui suoi colleghi e sui volti che attualmente sono tra i più seguiti sul piccolo schermo. In particolare, si è soffermato su Pierluigi Diaco, che fino al 4 settembre ha condotto con successo il programma Rai Io e te, per poi essere sparito nel nulla. Una decisione strana presa dalla rete, considerando che sia il presentatore che la trasmissione hanno riscontrato un grande successo e dei feedback positivi da parte dei telespettatori. Ma ci sono stati degli imprevisti.

Il primo è accaduto proprio nel corso di Io e Te, quando Pierluigi Diaco ha intervistato Jo Squillo. In quell’occasione il conduttore ha attratto su di se la rabbia del web, che lo ha accusato di aver trattato ingiustamente la celebre ospite e di averla attaccata senza un motivo valido. Furono molti anche i commenti in favore della Squillo, elogiata per aver mantenuto la calma e non essere mai incappata nella maleducazione. Ma c’è un altro litigio che ha visto come protagonisti due volti molto famosi della Rai, che però non hanno mai confermato le chiacchiere sul loro conto.

Pierluigi Diaco avrebbe fortemente litigato con Alberto Matano. Il motivo della discussione sarebbe stata Lorella Cuccarini, che ha abbandonato il suo ruolo a La vita in diretta al fianco di Matano per approdare in Mediaset, dove oggi è una delle insegnanti di Amici di Maria De Filippi. La Cuccarini accusò Matano di essere un maschilista e Diaco prese immediatamente le sue difese, scontrandosi col giornalista Rai. I due hanno sempre negato di aver avuto un vero e proprio litigio, sminuendolo e riducendolo a un semplice scambio di vedute differenti.

In seguito, Io e te è stato cancellato dal palinsesto Rai e Pierluigi Diaco è scomparso dalla scena. A quanto pare avrebbe presentato un nuovo progetto alla rete ma sarebbe ancora in attesa di conferma. Intanto, è intervenuto Maurizio Costanzo a dire la sua riguardo la sparizione del presentatore dal piccolo schermo. Ricordiamo che il marito di Maria De Filippi è molto legato a Diaco, è stato proprio lui difatti a lanciarlo direttamente dal salotto del Maurizio Costanzo show. Inoltre, è sempre molto attento a tutto quello che accade in televisione e può dirne una di tutti.

A Maurizio Costanzo è stato domandato se per caso Pierluigi Diaco avesse esagerato durante la conduzione di Io e te, provocando così la decisione presa dalla Rai: “Non lo so, io non ho visto tutte le puntate. Credo abbia destato, per motivi che mi sfuggono, molte gelosie. Ho visto sempre dei pezzi e non mi ero accorto di quelle cose. Lei deve sapere che nel mio studio ci sono dodici televisioni accese e solo una ha l’audio alzato, è quella di SkyTg24 per le notizie. Quindi alcune cose le ho viste ma non sentite” ha concluso Maurizio ponendo molti dubbi in merito alla scomparsa, speriamo momentanea, di Diaco.