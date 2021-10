Terremoto in Rai, tagliata la Vita in Diretta. Ecco chi sostituisce Matano. “Una batosta che nessuno si aspettava”

Alberto Matano continua ad accumulare successi su successi. Il suo programma pomeridiano di approfondimento, “La vita in diretta”, piace sempre di più. Il pomeriggio di Rai 1 è diventato, ormai, un appuntamento fisso per milioni di italiani che scelgono la bravura, la professionalità e anche la bella presenza dell’ex mezzo busto del tg1.

Tutto questo riempie il cuore del calabrese di orgoglio, gli dà la conferma che la scelta che ha fatto tre anni fa era giusta. Abbandonare la redazione del tg1 per dedicarsi ad un day-time ha rivoluzionato la sua vita e oggi ne raccoglie i frutti.

La sua conduzione piace e la Rai ne è più che soddisfatta. Ormai Matano non teme più la concorrenza. Barbara D’Urso è stata superata ed asfaltata, gli ascolti parlano chiaro. E anche ieri sera il giornalista ha voluto ringraziare, ancora una volta, i telespettatori che lo premiano: “Ci volete sempre tanto bene” ha detto in chiusura di puntata. Per lui però c’è un taglio inaspettato.

Alberto Matano tagliato, ecco cosa succede oggi

Taglio inaspettato per i telespettatori de “La vita in diretta” e Alberto Matano. La puntata di questo pomeriggio, infatti, sarà decisamente più corta. L’appuntamento è per le 18 con la messa in onda solo del secondo segmento della trasmissione.

È stato lo stesso Matano ad annunciarlo ieri, durante la puntata, avvisando i telespettatori del cambio inaspettato. Oggi, infatti, il palinsesto di Rai 1 sarà modificato: “Prima di noi ci sarà la Preghiera di Papa Francesco” ha spiegato Matano.

Questo pomeriggio alle 16.45, su Rai 1, sarà trasmesso, in diretta, l’incontro internazionale di preghiera per la pace che si svolgerà al Colosseo. La celebrazione durerà circa un’ora facendo così slittare in avanti il classico appuntamento con “La vita in diretta”.

Ieri il conduttore, difatti, ha specificato l'orario di inizio della trasmissione: "Ci vedremo alle 18.00" ha detto. Ecco che il taglio per Alberto Matano è solo per la giornata di oggi. I telespettatori possono stare tranquilli, visto il grande successo non ci sarebbe motivo per ridimensionare lui e la sua trasmissione.

