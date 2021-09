Terremoto in Rai, Tale e Quale show a rischio chiusura. Carlo Conti furioso: “Pazzi, non ho mancato di rispetto a nessuno”Cos’è successo

E’ cominciata un’altra stagione di Tale e Quale Show di Carlo Conti, in onda il venerdì sera su Rai 1 in prima serata i concomitanza con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nonostante questo, pare che la trasmissione abbia avuto un ottimo riscontro al suo esordio. Anche se, in fase di organizzazione, il presentatore ha avuto non pochi problemi. Soprattutto per quel che riguarda un argomento molto delicato, il blackface. Con questo termine si intende il trucco che viene utilizzato per rendere la carnagione di un uomo di colore bianco nera. Trucco indispensabile in questo tipo di programma.

Siamo nell’epoca del politicamente corretto e ogni movimento può essere frainteso e criticato. Per questo, a Carlo Conti è stato vietato il blackface per la stagione appena iniziata di Tale e Quale show. “C’era l’indicazione di non fare più i cantanti di colore, e allora mi sono detto: non possiamo prendere una persona bianca per interpretare una persona di colore? Prendiamone una di colore, e nessuno parlerà più di blackface”. Secondo il presentatore, nella trasmissione da lui condotta sarebbe stato molto più offensivo e denigrante ignorare e non omaggiare i moltissimi cantanti di colore.

“Penso che sarebbe veramente ghettizzante non poter rappresentare i tanti artisti di colore, icone della musica black, che hanno fatto la storia della musica”. Per aggirare questa assurda imposizione, quindi, Carlo Conti ha deciso di inserire nel cast di Tale e Quale Show una donna nera. Si tratta di Deborah Johnson che, durante la prima puntata della trasmissione, ha interpretato Donna Summer, ottenendo il primo posto in classifica. Una scelta quindi che è piaciuta molto sia ai giudici che ai telespettatori. Del resto, il politicamente corretto sta prendendo una piega pesante in televisione.

Ecco le parole di Carlo Conti in merito: “L’ho risolta così: tra i protagonisti ci sarà la cantante afroamericana Deborah Johnson, la figlia del musicista Wess. Sarà lei a portare in scena gli artisti di colore. Non sono mai stato d’accordo con queste polemiche. Sarebbe riduttivo, limitante e quasi ‘razzista’ non poter imitare artisti come Donna Summer, Gloria Gaynor, Barry White, James Brown e tutta la black music. A volte si perde di vista la logica, l’intelligenza e la leggerezza. A Tale e Quale non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno”. Soprattutto, vuole sentirsi libero di mettere in scena tutti i cantanti, a prescindere dal colore della loro pelle.

Carlo Conti ha poi aggiunto con un po’ di ironia: “Se però le dovessimo far interpretare un cantante italiano spero non ci accusino di whiteface..”. Intanto, gli altri Vip in gara sono tutti bianchi. In tutto ci sono undici concorrenti. Oltre a Deborah Johnson abbiamo: la cantante Francesca Alotta, la showgirl Federica Nargi, la conduttrice Stefania Orlando, l’esplosiva Alba Parietti, il vincitore della prima edizione di Amici Dennis Fantina, i Gemelli di Guidonia, il comico Biagio Izzo, l’attore Simone Montedoro, l’ex gieffino e velino Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello dei The Jackal.

