terremoto-in-rai,-torna-caterina-balivo-e-ruba-il-posto-al-super-famoso.-nome-clamoroso-fatto-fuori

Siamo tutti in attesa di conoscere il nuovo palinsesto invernale della Rai, che uscirà a breve ma di cui nessuno conosce perfettamente i dettagli. Prima di tutto, c’è da capire se le trasmissioni saranno registrate come in era Covid o se è il momento di tornare alla normalità. L’anno scorso, al posto delle ospitate in studio, abbiamo visto dei collegamenti tramite video call. Quest’anno si tornerà finalmente in presenza? I vaccini hanno avuto l’effetto sperato sulla popolazione e soprattutto sulla situazione negli ospedali? L’arrivo dell’autunno ci dirà la verità a tal proposito.

Intanto, la pandemia ha modificato molte cose sul piccolo schermo. C’è chi non ha retto lo sforzo e si è allontanato dal mondo della televisione. Chi invece ha acquistato terreno, continuando ad informare gli italiani per tutto quel difficile periodo. Oggi, con il ritorno alla normalità, quali saranno i protagonisti premiati, e chi invece verrà fatto fuori? Cominciamo da Marco Liorni. Questa estate è stato uno dei volti di punta della Rai, grazie al suo Reazione a Catena. In molti hanno sperato che il gioco continuasse anche nel periodo autunnale, magari prendendo il posto di L’Eredità, almeno per qualche mese.

Oggi il conduttore dovrebbe inaugurare il pomeriggio del week end con Italia Sì, che racconta storie e personaggi italiani e si dedica all’informazione leggera: i protagonisti di ogni puntata raccontano emozioni, problemi, fatti di vita davanti a volti noti pronti a dar loro consigli. A quanto pare però, la Rai ha deciso di tagliare la trasmissione. Al posto dei 120 minuti cui siamo abituati, lo show di Marco Liorni andrà in onda per soli 60 minuti. Precisamente la metà. Quindi la programmazione continuerà con A Sua Immagine, programma cattolico condotto da Lorena Bianchetti.

Dopo 40 minuti, sarà il turno delle storiche linee della Rai, Linea Blu e Linea Bianca. Infine, dalle 17:45 alle 18:45 dovrebbe esserci una trasmissione tutta nuova, di cui non si sa ancora nulla. Ed ecco che in molti si domandano se questo spazio misterioso non sia destinato a Caterina Balivo. Lei è una di quelle protagoniste del piccolo schermo che con la pandemia ha voluto prendersi una pausa. La donna ha sentito la necessità di dedicare del tempo a se stessa e soprattutto alla sua famiglia, che in questo periodo difficile aveva maggiormente bisogno della sua presenza.

Oggi sembra pronta a ricominciare, ma ancora non si sa se la Rai l’abbia già reinserita nel suo palinsesto. Del resto, Caterina Balivo è stata uno dei volti di punta della rete di Stato e ci aspettiamo che venga riaccolta a braccia aperte. Nella sua carriera vanta successi come Festa italiana, Detto fatto e Vieni da me. Adesso però sembra che voglia occuparsi di qualcosa di nuovo, come un game show: “La Caterina dell’anno prossimo sarà una Caterina che deve capire cosa vuole fare nel lavoro. Continuare a fare interviste, cambiare e provare altri generi o se vuole continuare a guardarsi intorno. Sarà un settembre di decisioni. Questo è sicuro”.

