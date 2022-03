Terremoto in Rai, Torna Elisa Isoardi al posto della Clerici. “Ci sarà una conduzione a due”. Antonella distrutta. Cos’è successo

Ci sarà finalmente il ritorno di Elisa Isoardi in Rai? Da tempo ormai stanno circolando voci simili, così come da tempo i suoi fan sperano di rivederla in televisione. Tantissimi si sono affezionati a lei seguendola all’Isola dei Famosi, così adesso sono tantissimi a volerla seguire nelle sue nuove avventure in tv. Quel momento forse è arrivato, ma se ne starebbe ancora discutendo. A rivelare le trattative in corso è stato Tv Blog, che da qualche giorno sta parlando dei nuovi volti dell’estate di Rai Uno.

Già nei giorni scorsi infatti si è parlato del weekend estivo di Rai Uno dove dovrebbe trovare posto un nuovo programma. Le prime indiscrezioni hanno parlato di uno spazio mattutino condotto da Carolina Rey e non solo. La trasmissione dovrebbe prendere il posto di Uno Weekend, che è andato in onda la scorsa estate. In un primo momento si è aggiunto al suo fianco Fabio Gallo, poi si è aggiunto anche Roberto Poletti, fatto da Dagospia. Si era già vociferato della possibilità che arrivasse anche un nome forte della televisione italiana, che magari avrebbe portato pubblico con sé. ( continua dopo la foto)

Sarà proprio Elisa Isoardi quel nome? Oggi infatti sempre Blogo ha svelato che la conduttrice sarebbe vicina a questo nuovo programma estivo di Rai Uno. Un nuovo programma di cucina che andrebbe a sostituire solo per la paura estiva “E’ sempre Mezzogiorno” di Antonella Clerici. Non ci sarebbe ancora un titolo definitivo per la trasmissione ma è possibile invece che tutti e quattro i nomi circolati fino a oggi saranno confermati. Potrebbe essere una conduzione a quattro, con due di loro che avrebbero di sicuro un posto più centrale rispetto agli altri due.

In tal caso sarebbero proprio Isoardi e Poletti a conquistare i posti da conduttori principali, con Rey e Gallo che avrebbero ruoli più marginali. Non è da escludere che venga studiato un modo per distribuire al meglio il cast nell’intero spazio e in maniera diversa. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, intanto la possibilità che ci sia davvero il ritorno di Elisa Isoardi in Rai dopo la parentesi come concorrente dell’Isola dei Famosi si fa sempre più concreta.

Antonella Clerici, il duro lutto in queste ore

Intanto un grave lutto ha sconvolto la Rai e in particolare il programma della Clerici. Antonella spesso utilizza i suoi social, ed il suo account Instagram è aggiornato quotidianamente con tantissime immagini che riguardano sia la sua vita privata ma anche quello che concerne l’ambito lavorativo. La Clerici, però, non disdegna nemmeno di utilizzare le piattaforme social anche per diffondere e condividere messaggi che riguardano il più stretto privato, compresi post riguardanti momenti tragici.

E così, nelle ultime ore, Antonella ha deciso di condividere su Instagram una Stories per ricordare Fabio Picchi, scomparso proprio in queste ore all’età di 67 anni. Chef e volto noto di Firenze e della Toscana, Fabio ha lavorato anche in Rai proprio alla Prova del cuoco ma ha combattuto contro una terribile malattia che alla fine l’ha portato via. Così Antonella ha deciso di ricordarlo con una Stories senza tante parole, ma con grande commozione.

Continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Terremoto in Rai, Torna Elisa Isoardi al posto della Clerici. “Ci sarà una conduzione a due”. Antonella distrutta. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.