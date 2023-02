terremoto-in-turchia-e-siria:-oltre-4800-i-morti-accertati.-l’appello-di-oxfam-italia

Si fa di ora in ora sempre più drammatico il bilancio delle vittime provocate dal devastante terremoto che poco dopo le 4 del mattino (le 2:17 in Italia) dello scorso 6 febbraio ha colpito il sud del Paese, vicino al confine con la Siria, con epicentro a Gaziantep, città del sud est della Turchia a una cinquantina di chilometri dal confine siriano. A 28 ore dal sisma, mentre prosegue senza sosta la ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie delle abitazioni rase al suolo dalle violenti scosse, sale a 4890 il numero dei morti accertati e a quasi 19mila il numero dei feriti. Purtroppo è un bilancio destinato a farsi ancora più drammatico. “Il bilancio delle vittime potrebbe salire a più di 20.000 persone – ha dichiarato ad AFP la responsabile delle emergenze per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Catherine Smallwood -. C’è sempre la possibilità che si verifichino altri crolli, per cui spesso vediamo che i numeri iniziali si ottuplicano”.

Photo by алесь усцінаў on Pexels

Come ha sottolineato il sismologo Alessandro Amato, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il terremoto di magnitudo 7,8 è stato mille volte più forte rispetto a quello che nel 2016 ha colpito Amatrice e 30 volte più violento rispetto a quello dell’Irpinia del 1980.

Secondo Haluk Özener, direttore dell’osservatorio Kandilli e istituto di ricerca sui terremoti, la Turchia sta “affrontando il più grande terremoto che abbiamo visto in 24 anni in questa regione. Finora si sono verificate 100 scosse di assestamento. Circa 53 di loro sono più di 4 gradi (sulla scala Richter). Sette sono più di 5 gradi. Possiamo dire che questi terremoti continueranno nei prossimi giorni”. L’Agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad) ha fatto sapere che dopo il terremoto si sono registrate ben 120 scosse di assestamento.

“È il più grande disastro registrato dal 1939”, ha dichiarato il presidente turco Erdogan riferendosi al terremoto di Erzincan, che provocò la morte di circa 33mila persone.

Dall’Italia sono già arrivate nelle zone colpite dal sisma squadre di vigili del fuoco esperti nelle operazioni di soccorso. Squadre di soccorso sono state inviate anche da Israele, dalla Spagna e dall’Algeria. Anche la Germania fornirà assistenza e attrezzature mediche. L’Onu si è dichiarato pronto a sostenere la risposta all’emergenza, mentre il presidente americano Biden ha dato mandato di fornire tutta l’assistenza necessaria. I presidenti turco e siriano, Erdogan e Assad, hanno accettato gli aiuti offerti dalla Russia.

Nel nord-est della Siria, la ong di protezione civile siriana White Helmets (Caschi Bianchi) ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre è partito un appello a tutte le organizzazioni internazionali perché vengano inviati soccorsi al Paese.

“L’Unione europea ha mobilitato per la Turchia squadre di ricerca e salvataggio, in seguito alla richiesta del paese di attivare il meccanismo di protezione civile dell’Ue – hanno dichiarato Josep Borrell e il commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič -. Dieci squadre di ricerca e salvataggio in ambito urbano sono state rapidamente mobilitate da Bulgaria, Cechia, Croazia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Polonia e Romania per aiutare gli operatori di primo intervento sul campo. Anche l’Italia e l’Ungheria hanno offerto alla Turchia le loro squadre di salvataggio. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Ue è in contatto diretto con le autorità turche per coordinare un ulteriore sostegno, se necessario. Il sistema satellitare Copernicus dell’Ue è stato attivato per fornire servizi di mappatura d’emergenza. L’Ue è pronta a sostenere anche le persone colpite in Siria, dove sono state registrate vittime, attraverso i suoi programmi di assistenza umanitaria”.

Immediata anche la mobilitazione di Oxfam. La confederazione di ONG che interviene in Siria dal 2012 con la campagna “Salviamo la vita nelle emergenze” sta raccogliendo fondi e organizzando un piano d’azione per portare i primi, indispensabili aiuti – dall’acqua, ai kit igienici e riparo – alle popolazioni colpite.

#TERREMOTO IN #SIRIA E #TURCHIA, #OXFAM SUL CAMPO PER RISPONDERE ALL’EMERGENZA – Aumenta il numero delle vittime, tantissimi gli sfollati allo stremo, con le temperature che scenderanno sotto lo zero durante la notte

News https://t.co/ZcSFtnxqK2

Aiutaci https://t.co/0thMTQTMF3 pic.twitter.com/WHBhdzgp7Y — Oxfam Italia (@OxfamItalia) February 6, 2023

Vito Califano