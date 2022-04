Terremoto Isola dei famosi, Naufraga smaschera la verità: “E’ tutto finto, Decidono prima i litigi. Ecco chi vincerà”. Fan furiosi

Cecilia Rodriguez è stata ospite a L’Isola dei famosi ieri sera, dove ha svelato che igiochi affrontati dai naufraghi sono tutti una finzione. Ma partiamo dall’inizio. Ieri le coppia sono scoppiate e i concorrenti sono stati divisi in due squadre differenti. I capi di entrambe le squadre hanno dovuto sfidarsi per ottenere l’immunità. Il gioco scelto è stato il girarrosto e ad affrontarsi sono stati Nicolas Vaporidis e Roger. I due hanno resistito a lungo, ma alla fine il famosissimo attore ha ceduto ed è caduto in acqua. Subito dopo ha anche sofferto di forti giramenti di testa, al punto di arrivare nella palapa con estremo ritardo.

Ospite in studio, Cecilia Rodriguez, che già l’anno scorso faceva spesso compagnia a Ilary Blasi a causa della partecipazione del suo fidanzato, Ignazio Moser. Quest’anno, invece, a partecipare a L’Isola dei Famosi sono stati suo fratello Jeremias e suo padre Gustavo. Ma durante la puntata la presentatrice ha ricordato che l’anno scorso è stata proprio l’argentina a doversi mettere in gioco con il girarrosto, per incontrare il suo innamorato. Tutto è accaduto verso le fasi finali della trasmissione, quando la donna è volata in Honduras insieme alla fidanzata di un altro concorrente.

Le due ragazze hanno dovuto sfidarsi per avere la possibilità di incontrare il loro amore sull’isola. Cecilia Rodriguez, ricordando quel momento, ha svelato una verità che ha lasciato tutti senza parole. “Si il girarrosto è un gioco durissimo, mi sono graffiata tutta. Vabbè ma dovevo vincere, diciamoci la verità. Lei doveva cadere, era già deciso. Però è caduta prima del tempo, è caduta subito”. La sua rivale, compagna di Andrea Cerioli, cadde soltanto dopo pochi secondi sulla famosa ruota e L’Isola dei Famosi realizzò finalmente l’incontro tra i due piccioncini molto amati dal pubblico.

E’ evidente che i reality non sono poi tanto reality, e che gestiscono giochi e situazioni in base alla popolarità dei personaggi. La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, del resto, è nata proprio sotto le telecamere, nella casa del Grande Fratello Vip. E si sa che gli amore nati davanti l’occhio dei telespettatori sono quelli più seguiti. Per questo probabilmente la produzione de L’Isola dei famosi ha deciso di fingere soltanto la gara, giusto per creare un po’ di atmosfera. Un segreto che solo adesso è stato rivelato dalla bella argentina e che potrebbe mettere in dubbio molti altri meccanismi di gioco.

Sono vari gli indizi che ci portano a pensare che a L’Isola dei famosi le cose non sono così reali come sembrano. E’ risaputo che le telecamere non sono presenti 24 h su 24, ma riprendono i naufraghi soltanto in determinati momenti. In una delle scorse puntate, mentre i naufraghi erano in Palapa, venivano ripresi a loro insaputa, quando Cicciolina ha parlato di recitazione in favore dello show. “Io pensavo stessero recitando” ha affermato la donna parlando del litigio avvenuto tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez, che si era lamentato di come era stato cucinato il cibo. Che i naufraghi si mettano d’accordo anche sui litigi da dover inscenare?

Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Terremoto Isola dei famosi, Naufraga smaschera la verità: “E’ tutto finto, Decidono prima i litigi. Ecco chi vincerà”. Fan furiosi proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.