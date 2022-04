terremoto-mai-visto-in-rai,-mara-venier-trasloca,-ecco-che-fine-fa-domenica-in.-dopo-il-successo,-la-decisione-pazzesca

Domenica In trasloca al… venerdì. Tutto vero, la Rai ha deciso di mandare in onda una puntata speciale il prossimo 27 maggio, che è appunto un venerdì. Un modo per celebrare in prima serata l’ennesima edizione di successo condotta da Mara Venier, che ha consentito a Rai1 di vincere costantemente per tutta la stagione la battaglia degli ascolti contro i rivali di Mediaset.

Quella che terminerà fra un paio di mesi è una stagione da incorniciare per Domenica in. Il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier, pur avendo contro una corazzata su Canale 5 come Amici di Maria De Filippi, ha portato a casa un risultato che va oltre le più rosee aspettative. Con dati di ascolto da paragonare alle mitiche Domeniche in degli anni novanta con zia Mara, la stagione attualmente in corso di Domenica in è fra le più viste.

Ovviamente tutto questo dipende dal clima e dal mood nel team che realizza il programma che ha saputo creare Mara Venier, oltre che alla sua mitica rubrica piena di amici disposti a venire nello studio di Domenica in, vista appunto l’aria famigliare che si respira in questa trasmissione, in cui l’improvvisazione dei sentimenti e delle emozioni la fa da padrone. Certamente è per questo che gente come la stessa Maria De Filippi, il regista Ferzan Özpetek, oppure Jovanotti ospite oggi pomeriggio, vengono volentieri.

Domenica in e gli ospiti della trentesima puntata di Mara Venier

Per festeggiare dunque questa stagione tv a fine maggio, precisamente venerdì 27 maggio, andrà in onda una puntata specialissima di Domenica in diffusa in prima serata, subito dopo il gioco a premi di Amadeus Soliti ignoti, in diretta dal caldo e confortevole studio romano del varietà di Rai1. In quell’occasione Mara Venier allestirà una puntata straordinaria del varietà del pomeriggio del giorno di festa di Rai1, piena di ospiti, di amici, in un tourbillon fatto di intrattenimento, musica e tanto altro.

Per quel che riguarda il progetto di due prime serate originali condotte da Mara e realizzate insieme al suo amico Ferzan Özpetek, di cui si è parlato nei giorni scorsi, è stato deciso di comune accordo fra Mara, Ferzan e Stefano Coletta, di rimandarle al prossimo autunno. Il progetto di questa nuova trasmissione, essendo molto bello ed originale, ha bisogno di più tempo per essere realizzato al meglio, questo è il motivo del rinvio al prossimo autunno.

Intanto però venerdì 27 maggio in prima serata su Rai1 l’appuntamento è per questo Speciale prime time di Domenica in, con Mara Venier, tutti insieme per festeggiare questa straordinaria stagione dello storico contenitore festivo della prima rete della Rai. E voi che ne pensate? Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche suINSTAGRAM

L’articolo Terremoto mai visto in Rai, Mara Venier trasloca, Ecco che fine fa Domenica In. Dopo il successo, la decisione pazzesca proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.