Terremoto Maria de Filippi, L’opinionista choc: “Il mio tempo a Uomini e Donne è finito. Cacciata per questo motivo”. Fan sotto choc

Per tanti anni Karina Cascella ha vestito i panni di opinionista nel programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne; poi all’improvviso l’addio. A distanza di tanto tempo l’influecer rivela il reale motivo del suo abbandono al programma. In una recente Instagram Story spiega il perché la conduttrice non l’ha più voluta nella sua trasmissione, mettendo fine ad ogni sorta di pettegolezzo sul suo conto. Per anni, sono stati in tanti a credere che Karina Cascella avesse litigato con Maria De Filippi e con Raffaella Mennoia. Ma dopo continue domande, l’opinionista racconta finalmente la sua verità.

Karina Cascella e la verità sull’addio a Maria de Filippi

Karina Cascella con la sua schiettezza animava il programma di Maria De Filippi, ma poi all’improvviso i telespettatori hanno smesso di vederla come opinionista di Uomini e Donne. La prima ipotese (e anche la più diffusa) è stata pensare che la conduttrice avesse cacciato la Cascella per un un litigio. A distanza di anni, un follower ha chiesto a Karina su Instagram: “Se sei così vera perché non hai il coraggio di dire pubblicamente che la De Filippi e la Mennoia non ti vogliono più a Uomini e Donne?“.

Questa domanda ha fatto scatenare l’influecer campana che ha risposto: “Raffaella è una delle mie più care amiche e la sento spesso, anzi per le cose importanti spesso. Smettetela di dire stupidaggini. Loro mi hanno dato tanto forse tutto, anche perché ricordo a tutti che il padre di mia figlia l’ho conosciuto grazie a lei (Maria De Filippi ndr.). E quindi per quello che mi riguarda non c’è bisogno di fare altro. Posso solo che essere non orgogliosa di più, di aver avuto la possibilità di vedere e ascoltare per anni una professionista come Maria dal vivo, in quello studio e non solo. Hanno fatto tanto per me, la verità è che Maria non mi ha più voluto perché il mio tempo a Uomini e Donne è terminato“. Con queste parole Karina Cascella ha provato a mettere fine alle polemiche che vanno avanti da anni.

Karina Cascella e il periodo a Uomini e Donne: “Non mi manca”

Karina ha quindi spiegato che non c’è stato nessun litigio: la Cascella non ha più partecipato ad Uomini e Donne per una serie di eventi concatenati. In quel periodo aveva da poco perso i suoi genitori e le risultava molto difficile spostarsi tra Roma e Milano. “In realtà è stata una serie di coincidenze. Nel 2008 fui chiamata per partecipare alla Talpa. Maria mi disse: ‘Vai, vinci e torna’. E così fu, io partecipai, vinsi e tornai. Ma ero rimasta incinta di Ginevra e nata lei sono tornata a Uomini e Donne dopo due anni. Però facevo fatica a fare Roma – Milano, Salvatore faceva un lavoro che lo portava spesso in giro e uno dei due dove scegliere di fermarsi e io ho scelto di stare con la mia bambina.”

Di quella parentesi della sua vita, però, Karina non sente la mancanza perché, per sua stessa ammissione, si è trattato di uno dei periodi più brutti della sua vita, collegato alla scomparsa dei suoi genitori. “Io sono molto contenta di tutte le tappe che ho vissuto, sono stata fortunata. Però quello è stato anche un periodo brutto della mia vita, perché avevo appena perso i miei genitori. Diciamo che la fase iniziale del mio lavoro a Uomini e Donne con Maria non mi manca proprio perché mi ricorda quel momento. Però mi manca la mano tesa di Maria che mi ha aiutato a rialzarmi e sono stati anni molto belli”.

Karina: “Il mio tempo nel programma è terminato”

Ma in che rapporti è rimasta con la redazione di Uomini e Donne: “Sento spesso Raffaella, Gianni e Tina, abbiamo un rapporto bellissimo. La mia amicizia con Raffaella va al di là delle ‘ospitate” televisive’. Loro mi hanno dato tanto forse tutto, anche perché ricordo a tutti che il padre di mia figlia l’ho conosciuto grazie a lei. E quindi per quello che mi riguarda non c’è bisogno di fare altro”. Poi ha aggiunto: “Io il mio l’ho fatto e posso solo che essere non orgogliosa di più, di aver avuto la possibilità di vedere e ascoltare per anni una professionista come Maria dal vivo, in quello studio e non solo. Hanno fatto tanto per me, la verità è che Maria non mi ha più voluto perché il mio tempo a Uomini e Donne è terminato”. Oggi Karina Cascella continua a presenziare come opinionista in vari salotti televisivi, sta per convolare a nozze con Max Colombo, ed è rimasta in ottimi rapporti con Salvatore Angelucci, padre di sua figlia, che ora è fidanzato con Alessandra Gallocchio. E voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

L’articolo Terremoto Maria de Filippi, L’opinionista choc: “Il mio tempo a Uomini e Donne è finito. Cacciata per questo motivo”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.