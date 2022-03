Terremoto Mediaset, Addio a Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Berlusconi annuncia la sostituta. Fan sotto choc

Forti cambiamenti si prevedono nel mondo della Mediaset, dove sembra che Barbara D’Urso stia per perdere anche l’ultimo programma che le è rimasto su Canale 5, Pomeriggio 5. Dopo gli scarsi risultati in termine di ascolto ottenuti lo scorso anno, la regina del trash ha perso sempre più potere sulla rete di Pier Silvio Berlusconi. Nonostante questo, i vertici sembrano non volersi sbarazzare definitivamente di lei, e anche per questa stagione le hanno dato una nuova possibilità. La donna è stata spostata su Italia 1, canale sicuramente meno importante e seguito, con un nuovo reality tutto per lei.

Si tratta di La pupa e il secchione show, che con Barbara D’Urso alla guida sembra aver cambiato completamente stile. Non soltanto un gioco per persone con poca cultura che si fanno aiutare da degli esperti nello studio, ma un vero e proprio reality con tutto quel trash che si trova nei salotti della presentatrice partenopea. Ritroviamo quindi la fidanzata di Amedeo Goria, il fidanzato di Guenda, la ex fidanzata di Alex Belli e una agguerrita Soleil Sorge alla giuria. Insomma, sembra che Pomeriggio 5 si sia definitivamente trasferito su Canale 1, per continuare il lavoro svolto per anni.

Barbara D’Urso sembra non aver ancora compreso che la sua televisione non va più di moda e insiste nel portare in scena le sue assurde storie. Così, invece di approfittare dell’occasione concessale dalla Mediaset, dopo i fallimenti passati, e cercare di riemergere con La pupa e il secchione show, ha trasformato la trasmissione nel suo regno. Staremo a vedere se la donna riuscirà a ottenere i risultati sperati, soltanto i numeri parleranno per noi. Intanto, se da un lato il suo salotto si è spostato nella prima serata del martedì di Italia 1, dall’altro lato il suo primo salotto potrebbe esserle tolto in favore di un’altra presentatrice.

Lo scoop arriva di TvBlog, che in merito ha risposto su Instagram alle domande dei suoi lettori. A quanto pare, questo potrebbe essere l’ultimo periodo in cui vedremo Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio 5. A breve la donna dovrebbe lasciare definitivamente la trasmissione e i telespettatori già conoscono il nome della sua sostituta. Una delle lettrici del portale ha infatti domandato ‘Simona Branchetti quando ritornerà a Pomeriggio Cinque?’. La risposta è arrivata pronta e non lascia adito a dubbi: ‘Dovrebbe tornare alla fine del Pomeriggio Cinque D’Ursiano’.

L’epoca di Barbara D’Urso su Canale 5, quindi, sta per terminare. Dopo anni in cui la donna è entrata nelle case degli italiani con il suo caffeuccio e i suoi pettegolezzi, è giunto il momento di mettere fine a tutto questo. La sua egemonia è terminata. Non sappiamo se esserne grati o meno. Se da un lato gli ospiti e gli argomenti della presentatrice partenopea ci sembravano sin troppo trash, dall’altro lato una televisione che parla soltanto di guerre e pandemie ci sembra infinitamente pesante. Il compito di informare è sicuramente fondamentale, ma non dimentichiamo la leggerezza.

