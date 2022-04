Terremoto Mediaset, Addio ufficiale a Barbara D’Urso, con lei fatti fuori Bisciglia e Blasi. “Da settembre ecco chi ci sarà”

Sta per finire un’altra stagione televisiva e la Mediaset si sta organizzando per riorganizzare il suo palinsesto. Mentre sono già pronte le sostituzioni che avverranno nel periodo estivo, adesso volgiamo lo sguardo a settembre, quando delle importanti dinamiche potrebbero cambiare. C’è aria di novità sulla rete di Pier Silvio Berlusconi, che ha evidentemente deciso di mettere da parte chi non raggiunge i risultati sperati. E la prima in classifica è proprio lei, la regina del trash, Barbara D’Urso. Il ruolo della presentatrice partenopea non è affatto stabile, anzi vacilla sempre più.

Al termine dell’anno infatti il suo contratto con la Mediaset scade, e non siamo assolutamente certi che verrà rinnovato. Per il momento, nessuna delle due parti si è espressa in merito, ma Alessia Marcuzzi docet, la rete non si fa scrupoli a liberarsi di componenti indesiderati anche se fedelissimi. La donna non ha ricevuto alcuna proposta interessante da quando si è allontanata dal mondo del piccolo schermo e sembra che il suo con Berlusconi sia stato un vero e proprio addio. Adesso pare che ci sia un forte interesse da parte della Rai, ma ancora nessun accordo è stato raggiunto.

Barbara D’Urso ha già perso parte dei programmi dell’anno scopro. Domenica Live e Live-Non è la D’Urso sono ormai un ricordo lontano, mentre Pomeriggio 5 ha dovuto rinunciare alla parte riservata al gossip. Oggi mantiene una media del 14/15 % di share, ma viene sempre battuta dalla concorrenza di Alberto Matano con il suo La vita in diretta. Ma a deludere davvero le aspettative della Mediaset pare essere La pupa e il secchione show. Il programma è diventato ormai un vero e proprio reality, e i suoi ascolti sono nella media di quelli di Italia 1. Ma la presentatrice era stata chiamata per fare il salto di qualità.

Non solo questo non è avvenuto, ma a quel che si dice i vertici Mediaset non sono affatto contenti della solita piega trash che Barbara D’Urso ha dato allo show. In molti vorrebbero che La pupa e il secchione tornasse alle sue origini, senza una simil madame Cocò che si sforza di creare pettegolezzi dove non c’è bisogno. Non solo la presentatrice, sono anche altri i posti a rischio. Tra questi, quello di Filippo Bisciglia. Temptation Island non andrà in onda probabilmente nel periodo estivo e in questo caso l’uomo, che si è fatto molto apprezzare negli ultimi anni, rimarrà a casa.

Infine c’è il caso di Ilary Blasi. Negli ultimi periodi la moglie di Francesco Totti sta collezionando sconfitte su sconfitte. Dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip nel 2018, ha condotto Balalaika, il Summer Festival, Eurogames, Star in the Star e due edizioni di L’isola dei famosi. Ma nessuno di questi programmi ha preso il volo. Anche quest’anno, pur vedendo che la situazione in Honduras è molto più interessante, gli opinionisti sicuramente più attivi e dinamici, la presentatrice più a suo agio, gli ascolti non stanno raggiungendo i risultati sperati. La Mediaset continuerà a puntare su di lei nonostante tutto?

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Terremoto Mediaset, Addio ufficiale a Barbara D’Urso, con lei fatti fuori Bisciglia e Blasi. “Da settembre ecco chi ci sarà” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.