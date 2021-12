Terremoto Mediaset, Arriva lo Stop a Uomini e Donne. Da domani non andrà in onda. “Scelta obbligata”. Cos’è successo

Uomini e Donne è un appuntamento fisso, pertanto, quando capita che qualche puntata venga sospesa, come ad esempio quella dell’8 dicembre, il pubblico è sempre in apprensione. In tale giorno, infatti, cambieranno i palinsesti di Canale 5 per alcune trasmissioni come scelta obbligata dal momento di festa. Il motivo risiede nel fatto in tale giorno dell’anno Mediaset ha deciso di dare maggiore priorità a contenuti inerenti l’atmosfera natalizia. Scopriamo, dunque, per quanto tempo il programma non andrà in onda, quando ritorna e da cosa verrà sostituito.

Quando torna Uomini e Donne e chi lo sostituirà

In queste ore, Mediaset ha fatto sapere che la puntata di Uomini e Donne del giorno 8 dicembre è stata sospesa. In tale giorno, dunque, non andrà in onda il consueto appuntamento con il talk show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. I fan però, non devono preoccuparsi, in quanto si tratta di una sospensione breve e temporanea della durata di un solo giorno. Sia il martedì precedente, sia il giovedì successivo, infatti, è prevista la regolare messa in onda della trasmissione.

In queste ultime settimane prima della sospensione natalizia, che invece durerà per un bel po’ di giorni, il pubblico da casa assisterà alle ultime registrazioni fatte prima della pausa. Nella giornata di mercoledì, però, si dovrà fare a meno di assistere alle dinamiche del trono classico e di quello over per dare spazio ad un film sul natale. Al posto di Uomini e Donne, infatti, andrà in onda Operation Christmas.

Programmazione 8 dicembre Canale 5

Ad ogni modo, Uomini e Donne non è l’unico programma che subirà delle variazioni di palinsesto nella giornata dell’8 dicembre. A saltare, infatti, sarà anche l’appuntamento con Amici. Il film sopracitato, infatti, coprirà anche l’orario di messa in onda della fascia quotidiana del talent show di Maria De Filippi. La programmazione della rete, dunque, nella giornata in questione sarà la seguente:

Mattino Cinque andrà regolarmente in onda a partire dalle 8:40 circa;

a seguire ci sarà la messa in onda di Forum;

successivamente ci sarà spazio per il tg e per il meteo;

alle 13:43, invece, bisognerà lasciare lo spazio alle soap partendo da Beautiful;

a seguire Una Vita;

poi andrà in onda Operation Christmas;

alle 16:43 ci sarà il GF Vip;

alle 16:58 la soap opera Love is in the air;

successivamente Barbara D’Urso condurrà Pomeriggio 5;

Gerry Scotti sarà alla guida di caduta libera.

Per la serata, invece, non ci dovrebbero essere modifiche.

Insomma il fatto strano che ha lasciati interdetti i fan è stata proprio la decisiane Mediaset di sospendere solo i programmi di Maria de Filippi. Il tutto coincide con delle problematiche legate proprio ad Uomini e Donne. Il programma è stato recentemente bersagliato da alcuni politici italiani che hanno deciso addirittura di denunciare lo show e di chiederne la chiusura.

Insomma una bella batosta per Maria de Filippi, Berlusconi e per tutti coloro che lavorano a Uomini e Donne. Comunque al momento non c’è ancora da preoccuparsi e la sospensione è solo momentanea come sarà momentanea la lunga pausa natalizia. Quindi queste probabilmente saranno le ultime puntate registrate per il programma poi dovremo dire momentaneamente addio ai personaggi del trono classico e over.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Terremoto Mediaset, Arriva lo Stop a Uomini e Donne. Da domani non andrà in onda. “Scelta obbligata”. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.