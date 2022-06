terremoto-mediaset,-arriva-target-al-posto-dell’isola-dei-famosi.-ecco-il-nuovo-super-reality-vip

Target è il nuovo reality show in arrivo sulle reti Mediaset. La notizia è arrivata dalla Francia ed è stata ripresa da Bubino Blog in queste ore. La società di produzione francese WeMake ha reso noto di aver stretto una collaborazione con Mediaset per il nuovo reality Target. Non si sa al momento quando andrà in onda e su che canale, se sulla rete ammiraglia Canale 5 oppure su Italia 1. Di certo al momento c’è solo che Target è un format in arrivo su Mediaset, né più né meno. Si conosce però il meccanismo di questo programma e dunque il pubblico italiano potrà farsi un’idea sulla nuova proposta Mediaset.

Dalle prime anticipazioni su Target si sa che è un comedy reality che ha come protagonisti i Vip. Con loro ci sono in ballo anche segreti, missioni divertenti che porteranno a delle vittorie oppure a delle sconfitte. Un responsabile Mediaset ha spiegato che in azienda hanno subito colto il potenziale di questo nuovo reality e sono entusiasti di lavorare con WeMake. La fondatrice della società francese si è detta altrettanto contenta di lavorare con Mediaset.

Target, ecco cosa si sa del nuovo reality Mediaset

Tutto il resto al momento resta avvolto nel mistero. Anche in Target ci saranno i Vip come concorrenti, però. Ancora una volta si darà ampio spazio ai personaggi famosi nei reality show, accantonando sempre di più la possibilità di avere sconosciuti come concorrenti. Come succedeva con il Grande Fratello, che pare essere sparito del tutto a favore del cugino GF Vip. Anche all’Isola dei Famosi ci sono i Vip, così come ci sono a Back To School (che avrà un nuovo conduttore) e così come ci sarebbero nel tanto desiderato La Talpa, tenuto ancora fermo ai box.

Resta al momento un unico dubbio: Target affiancherà GF Vip e Isola dei Famosi oppure sostituirà uno dei due? Il Grande Fratello Vip non finirà in panchina, non per il momento almeno, quindi Target potrebbe sostituire l’Isola. Non è ancora detta l’ultima parola, però. Nulla esclude che i tre reality possano andare in onda tutti insieme nella prossima stagione Mediaset, uno dietro l’altro.

Un’ipotesi potrebbe essere un ritorno alla durata normale del GF Vip, dunque tre mesi o massimo quattro, poi sperimentare Target e infine andare in onda con l’Isola come sempre. O fare prima Isola e poi Target. Insomma, con tre reality si garantirebbe una continuità agli appassionati e permetterebbe ai Vipponi di trascorrere il Natale a casa. Oppure sarà il sostituto de La Pupa e il Secchione su Italia 1? Continua a leggere Piuviaggiare.it. Dai uno sguardo a Piuricette.it e Piudonna.it

L’articolo Terremoto Mediaset, Arriva Target al posto dell’Isola dei Famosi. Ecco il nuovo super reality vip proviene da Più Viaggiare – Idee di viaggi e dove andare in vacanza.