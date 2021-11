Terremoto Mediaset, Barbara D’Urso lascia la conduzione per un altro lavoro. Ecco dove si è iscritta e cosa farà. Fan sotto choc

Barbara D’Urso ha cambiato agenzia e probabilmente ha deciso di tornare al mondo delle fiction, di cui ha fatto parte prima dei molti impegni Mediaset. E’ da un anno che il destino della presentatrice partenopea è in forse. L’ultima stagione televisiva non è stata affatto soddisfacente. Sembra che gli italiani si siano stancati del suo famosissimo caffeuccio e abbiano deciso di sabotare le trasmissioni da lei guidate. Così, è successo che i competitor della Rai sono riusciti ad ottenere sempre i risultati migliore. Come La vita in diretta di Alberto Matano, che ha battuto ripetutamente Pomeriggio 5.

O Domenica In di Mara Venier, che è stato molto più seguito rispetto al suo Domenica Live. Barbara D’Urso ha perso sicuramente qualcosa e anche i vertici Mediaset se ne sono resi conto, al punto di giungere alla drastica decisione che ha lasciato tutti senza parole. Live-Non è la D’Urso e Domenica Live sono stati definitivamente tagliati dal palinsesto, mentre Pomeriggio 5 è stato accorciato e gli argomenti da trattare sono stati ridotti alla cronaca e all’attualità. Cercando di limitare il trash che da sempre ha contraddistinto le trasmissione da lei condotte. Nessuno avrebbe mai pensato che il suo impero sarebbe terminato prima o poi.

Ma Barbara D’Urso non cede e continua imperterrita nel suo lavoro. Giorno dopo giorno, entra in casa degli italiani e col cuore continua a parlare delle notizie di maggiore risonanza mediatica. Ma allo stesso tempo siamo certi che la donna sia già pronta a un piano B, nel caso in cui il suo lavoro con la Mediaset dovesse ancora diminuire. Nonostante lei sponsorizzi sempre numeri e successi esorbitanti, sicuramente si è resa conto di non avere più la stessa presa sugli italiani. Lo share parla chiaro, così come le decisioni prese da Pier Silvio Berlusconi. Per questo, la donna potrebbe decidere di fare un passo indietro.

L’ultima stagione, dopo gli insuccessi e le delusioni lavorative, Barbara D’Urso ha lasciato la sua agenzia. Adesso, ha scelto di essere guidata e rappresentata da un nome che è collegato ai maggiori attori di fiction italiana. Si tratta dello Studio Di Nardo, che si occupa di molti importanti nomi. Come quello di Loretta Goggi che ultimamente è stata impegnata con Tale e quale show, altro grande successo della Rai, ma che ha preso parte anche a due serie tv: Fino all’ultimo battito e Più forti del destino. Poi Michele Placido e Violante Placido, due personaggi che hanno fatto la storia delle fiction.

L’agenzia Di Nardo si occupa anche di Massimo Ranieri, Alessio Boni, Claudia Gerini, Lina Sastri, Nunzia Schisano, Rocio Munoz Morales. Tra gli attori che stanno spiccando in quest’ultima stagione televisiva, quello di Valeria Fabrizi, che non è soltanto una delle protagoniste di Che Dio ci aiuti, ma che è anche una delle concorrenti più amate di Ballando con le Stelle. Poi c’è anche Roberto Farnesi, tra i volti noti del Paradiso delle signore. Insomma, Barbara D’Urso si è evidentemente affidata a un’agenzia specializzata in fiction. Che sia pronta per un totale cambio di rotta?

L’articolo Terremoto Mediaset, Barbara D’Urso lascia la conduzione per un altro lavoro. Ecco dove si è iscritta e cosa farà. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.