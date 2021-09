terremoto-mediaset,-batosta-maria-de-filippi,-cambia-orario-e-giorni.-fan-sotto-choc-“ecco-chi-mettono-al-suo-posto”

La Mediaset è sempre pronta a stravolgere il suo palinsesto in favore dello share e oggi, a rimetterci, è Anna Tatangelo che potrebbe vedere annullato il suo Scene da un matrimonio in favore di Amici. L’indecisione riguarda la domenica pomeriggio di Canale 5. L’anno scorso la rete di Piersilvio Berlusconi ha preso più di una batosta nella giornata feriale. Barbara D’Urso con Domenica Live veniva infatti ripetutamente battuta da Mara Venier col suo Domenica In. Per questo, si doveva fare immediatamente qualcosa per recuperare parte dei telespettatori, e i programmi della regina del trash sono stati annullati.

A quanto pare, la Mediaset ha capito che Barbara D’Urso non è più tanto amata dal pubblico italiano. Oggi la presentatrice partenopea è al timone di Pomeriggio 5 ma, anche in questo caso, non riesce a superare la Rai che nello stesso orario manda in onda La Vita in Diretta di Alberto Matano. Nonostante questo, Berlusconi vuole ancora credere in lei e sembra ci sia in programma una prima serata da affidarle. Se la regina del trash ha perso su tutti i fronti, Maria De Filippi si conferma invece regina indiscussa delle rete e soprattutto degli ascolti. Le sue trasmissioni non perdono un colpo.

La moglie di Maurizio Costanzo ha trovato il modo di arrivare al cuore dei telespettatori. Inoltre, resta ancora una delle uniche a lavorare con persone comuni senza alcuna inclinazione al mondo dello spettacolo, rendendole poi famose. Un vero trampolino di lancio per moltissimi diventati poi Vip. Maria De Filippi ha confermato la sua egemonia domenica scorsa, quando è andata in onda la prima puntata di Amici. Solitamente, siamo abituati a vedere il talent show il sabato pomeriggio, dopo pranzo, ma la Mediaset ha voluto fare un esperimento, ovviamente riuscito.

Amici ha battuto finalmente Domenica In. Anche la stessa Mara Venier era consapevole che sarebbe andata incontro a una sconfitta. Lo ha detto in una intervista in cui ha dichiarato di essere molto amica di Maria De Filippi, che l’ha anche chiamata per avvisarla che il suo talent sarebbe andato in onda di domenica. Un comportamento onesto tra colleghe e stimate professioniste. Intanto, ovviamente l’idea di battere la Rai ha entusiasmato la Mediaset che ha pensato di lasciare le cose in questo modo. Amici, quindi, potrebbe andare in onda sempre di domenica e cambiare posto nel palinsesto.

Già durante la prima puntata, infatti, i telespettatori hanno dimostrato di essere pronti a seguire il percorso dei nuovi giovani scelti dal cast di Amici, indipendentemente che questo vada in onda di sabato o di domenica. La decisione non è ancora presa ma sta diventando sempre più probabile. A rimetterci, sarebbe Anna Tatangelo che domenica 3 ottobre doveva esordire con Scene da un matrimonio, programma che ha lo scopo di raccontare in modo semplice e diretto, l’avvicinamento di persone comuni al giorno del fatidico sì tra dubbi, ansie e grandi emozioni. Probabilmente, se la Mediaset sceglierà di confermare Amici di domenica, il suo show verrà annullato. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

