Terremoto Mediaset, Berlusconi elimina Maria De Filippi da Mediaset. Ecco chi la sostituisce. Fan in protesta

La Mediaset sembra abbia avuto una gravissima mancanza nei confronti di Maria De Filippi, che è stata completamente ignorata nel video di auguri per le feste. Gli italiani stanno trascorrendo questo periodo in modo molto particolare. Mentre da un lato siamo riusciti a trascorrere il Natale con le nostre famiglie, adesso ci è stato impedito di fare la stessa cosa per Capodanno. Del resto, quella della Vigilia è una festa talmente consumista che mai nessuno si sarebbe azzardato a eliminarla dal calendario. Negozi, alimentari e non solo giovano di questo periodo meraviglioso in cui si ‘diventa più buoni’.

Ma il Capodanno, al contrario, è sicuramente una festa di cui si può fare a meno. E’ dall’inizio della pandemia che il settore dell’intrattenimento, a partire dalle discoteche per finire con i teatri, è considerato di serie B. Non fa nulla che intorno al 31 dicembre girano soldi che farebbero prendere un po’ di respiro a moltissime famiglie. Perché il Covid-19 ha tolto il respiro a moltissimi, e non solo da un punto di vista fisiologico. Tornando all’intrattenimento, la Mediaset e più in generale la televisione italiana è riuscita a resistere, dovendo pagare moltissimo. ( continua dopo la foto)

Tamponi su tamponi, controlli su controlli, però ‘The show must go on’ e la distrazione, per gli italiani, non è mai mancata. Gli ascolti durante gli ultimi due anni sono stati ottimi, nonostante alcuni cambiamenti nelle preferenze dei telespettatori. La Mediaset si sta regolando in base alla nuova richiesta. Intanto, manda un messaggio al suo pubblico augurandogli nuove feste e ricordando che, pur chiusi in casa, ci sono almeno i programmi Mediaset e i film a tema che possono rallegrare le nostre giornate e vivere delle avventure altrui. Tra castelli, folletti e Babbo Natale possiamo anche dimenticare di essere diventati noi stessi la principessa rinchiusa nella torre.

E’ così che la rete di Pier Silvio Berlusconi ha voluto salutare i suoi telespettatori: “Mediaset è una grande famiglia che si impegna ogni giorno con passione e orgoglio per tutte le famiglie italiane. Lavoriamo con entusiasmo per portarti il mondo dentro casa e regalarti informazione, spettacolo, emozioni. Se ci vuoi, noi per te ci siamo sempre. Auguri da Mediaset.” Il video viene accompagnato da immagini dei protagonisti più amati dal pubblico. Vediamo così Barbara Palombelli, Barbara D’Urso, Federica Panicucci e tantissimi altri volti che popolano il mondo dello spettacolo.

Ma c’è una assenza che non passa inosservata. Nessuna immagine viene dedicata a Maria De Filippi. Proprio lei, che viene definita da molti (noi in primis) la regina di Mediaset. Lei che non sbaglia mai, che non perde un colpo. Lei che fa indietreggiare la concorrenza. Nessun presentatore Rai desidera essere schierato contro la Queen Mery. In molti sono consapevoli che si tratta di una battaglia persa in partenza. Ma allora perché la rete ha deciso di farle questo torto così grande? Lei che è il volto per eccellenza di Mediaset non compare nel messaggio di Auguri. Che succede? Ci sono discussioni in quel misterioso mondo del dietro le quinte? Il ruolo della nostra preferita è sempre al sicuro? A quanto sembra, non più di tanto.

L’articolo Terremoto Mediaset, Berlusconi elimina Maria De Filippi da Mediaset. Ecco chi la sostituisce. Fan in protesta proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.