terremoto-mediaset,-berlusconi-ha-deciso.-barbara-d’urso-al-posto-di-federica-panicucci-e-addio-a-pomeriggio-5

Negli ultimi giorni si è molto discusso sul futuro lavorativo di Barbara D’Urso e Federica Panicucci, entrambe volti storici dei canali Mediaset. Entrambe sono, a quanto pare, protagoniste di una rivoluzione che Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, starebbe mettendo in atto. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero importanti cambiamenti in vista per la conduttrice napoletana. Sembra che Barbarella sia in procinto di sbarcare in una nuova fascia oraria e di lasciare, almeno per ora, Canale 5 per approdare a Italia 1.

Dagospia ha lanciato la bomba: secondo quanto riportato dal portale, che cita il quotidiano “Libero”, Barbara D’Urso sarebbe il volto scelto da Mediaset per condurre la quarta edizione de “La Pupa e il Secchione”, che dovrebbe andare in onda nel 2022. Inizialmente doveva essere proprio la Panicucci a prendere la conduzione di questo programma ma a quanto pare Berlusconi avrebbe cambiato idea sostituendola con la D’Urso

Per la D’Urso si tratterebbe di una svolta epocale, dopo essere stata al timone di “Domenica Live” nel daytime della domenica pomeriggio per ben 9 anni e di “Pomeriggio Cinque”, programma in onda dal 2008 nella fascia pomeridiana feriale da poco riconfermato per il post feste natalizie. La D’Urso non è nuova alla prima serata, anzi. Com’è noto ha presentato anche “Live- Non è la D’Urso” dal 2019 al 2021 e il GF 15 e 16. Ma stavolta si tratterebbe di una trasmissione in onda su Italia 1, rete praticamente inesplorata da una delle veterane della TV italiana.

Barbara D’Urso, Mediaset e il rinnovamento di Italia 1

Come riporta Dagospia non è ancora nota la data precisa di messa in onda del reality, la cui ultima edizione, nel 2020, è stata condotta da Paolo Ruffini con la partecipazione di Francesca Cipriani. Lo show potrebbe essere trasmesso la prossima primavera o il prossimo giugno 2022, probabilmente il martedì. Ciò però potrebbe cozzare con la contemporanea messa in onda delle partite di Champions League sulla rete ammiraglia. Oltre a sciogliere questo nodo il Biscione dovrà ovviamente convincere la conduttrice napoletana, che non avrebbe ancora accettato la presunta proposta.

Portare Barbara D’Urso su Italia 1 potrebbe essere una delle idee di Pier Silvio Berlusconi, intenzionato a dare lustro a questo canale. Il suo obiettivo sarebbe proprio allontanarlo dallo stereotipo di “rete per giovani”. Attraverso l’esperienza di Barbarella Italia 1 ne uscirebbe rafforzata e più vicina al pubblico familiare. In più il format, che ha perso un po’ in popolarità dopo l’ultima edizione, potrebbe trovare nuova linfa proprio grazie a una conduttrice “collaudata” e pronta a rinnovarsi.

