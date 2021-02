Terremoto Mediaset, Dagospia lancia la bomba: Federica Panicucci fatta fuori da un’altra bellissima conduttrice. Novità clamorose, Fan increduli

Dopo la bomba lanciata da Dandolo sul settimanale Oggi, sulla possibile sostituzione di Alberto Matano, Una voce grossa sta sconvolgendo anche Canale 5 dove la brava e bella Federica Panicucci, sempre splendida e perfetta come se il tempo per lei non passasse mai, conduce per la dodicesima stagione consecutiva Mattino 5, la quinta in coppia con Francesco Vecchi. Come Matano, anche la Panicucci ha dalla sua ascolti solidi, grazie al lavoro in team con Vecchi che cura la parte dedicata alla stretta attualità.

Dandolo su Oggi riporta quanto segue: “Una conduttrice ben vista dai vertici vorrebbe guidare la prossima edizione“. Chi sarà mai? Federica Panicucci, oltre a Mattino 5 e al Concerto di Natale, doveva condurre il Capodanno di Canale 5, poi cancellato per la pandemia e sostituito da uno speciale del GF Vip. Se fosse vero, bisognerebbe trovarle un nuovo programma che per ora non c’è. Ma chi saraà mai questa presentatrice? Indiscrezioni abbastanza forti parlano della bellissima Elisa Isoardi che di recente ha confermato di aver lasciato la Rai proprio per Mediaset.

La bellissima conduttrice, reduce dall’esperienza nel programma condotto da Milly Carlucci su Raiuno, “Ballando con le Stelle”, sembra stia per dare una svolta alla sua carriera. L’esperienza nel programma della Carlucci l’ha resa un personaggio ancora più amato e seguito anche per i rumors sul presunto feeling con il suo maestro di ballo Raimondo Todaro. Da ultimo la conduzione del programma “La Prova del Cuoco” che la vedeva impegnata altresì ai fornelli nella preparazione di tante prelibatezze. Ma dopo queste due importanti esperienze televisive, in queste ore starebbe circolando negli ambienti televisivi una clamorosa notizia. La Isoardi sarà tra i naufraghi del reality l’ “Isola dei Famosi” che andrà in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset a partire da lunedì 8 marzo.

Elisa Isoardi al posto della Panicucci dopo l’Isola dei famosi?

Benché il cast del programma non sia ancora del tutto formato, è certa la presenza della bellissima Isoardi assieme ad altri colleghi, quali, Francesca Lodo, Angela Melillo, Giovanni Ciacci ed altri. Il programma, condotto da un’altra bellissima della tv italiana, Ilary Blasi, segnerebbe dunque la rottura del rapporto tra la Isoardi e la Rai dopo lunghissimi 15 anni di proficua collaborazione. Come riportato infatti anche da Dagospia, la bellissima Elisa avrebbe ottenuto da Mediaset un pacchetto che oltre alla partecipazione all’ “Isola dei Famosi”, la vedrebbe impegnata nella conduzione di un programma tv.

Nella storia di Mediaset infatti è già accaduto in passato che la rete desse la possibilità di condurre un programma oltre alla partecipazione ad un reality. Si ricorda infatti, il caso della conduttrice Simona Ventura che dopo l’esperienza di naufraga all’Isola, condusse due programmi. Insomma e se sul tavolo ci fosse proprio il programma della Panicucci come rivelato da Dandolo? Voi che pensate? Vorreste vedere la Isoardi al posto di Federica? Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Terremoto Mediaset, Dagospia lancia la bomba: Federica Panicucci fatta fuori da un’altra bellissima conduttrice. Novità clamorose, Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.