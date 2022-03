Terremoto Mediaset, dopo 20 anni chiude il famoso programma pomeridiano. Maria de Filippi distrutta. Cos’è successo

Addio ad Una Vita, quando va in onda l’ultima puntata. Una Vita, la soap spagnola sia avvia verso il gran finale. Ma, i vertici Mediaset pare stiano giù puntando su un’altra fiction per sopperire a questa chiusura. Ecco cosa potrebbe accadere tra qualche mese.

Una Vita non andrà più in onda, Mediaset corre ai ripari

Una Vita, in Spagna ha calato il sipario da un po’. In Italia invece manca poco al suo addio, e i telespettatori sanno che a breve dovranno salutare per sempre i protagonisti di Acacias 38. La fiction ha riscosso un incredibile successo, toccando il del di share, con una media 2, 8 milioni di telespettatori a puntata. Tutto merito del grande cast e della trama avvincente, ma ora il grande pubblico di Canale 5 della fiction dovrà prepararsi a dire addio ai suoi beniamini.

Va detto a tutti gli appassionati della soap che possono tirare, almeno per il momento, un sospiro di sollievo. Una Vita infatti, salvo modifiche, dovrebbe andare in onda sino alla prossima estate 2022. Una notizia che in parte ha rallegrato tantissimi italiani, che attendono con ansia l’appuntamento quotidiano con la soap spagnola. Ma, cosa accadrà dopo il gran finale di Una Vita, previsto per la prossima estate?

Una Vita, il gran finale non è lontano, al suo posto andrà in onda una nuova soap

A partire del prossimo settembre 2022, al posto di Una Vita dovrebbe andare in onda una nuova fiction spagnola. La Mediaset avrebbe già concluso le trattative per l’acquisto dei diritti, si tratta della soap iberica, Dos Vidas. Si tratta di una fiction ambientata in due periodi storici differenti. Nel cast della soap ci sono anche volti amatissimi de Il Segreto e di Una Vita.

Non si conosce ancora il titolo in italiano che i vertici di Mediaset hanno dato alla soap. Dal settembre 2022 dunque, Una Vita cede il posto a Dos Vidas che andrà in onda prima del consueto appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Per la presentatrice questa chiusura non è stata molta apprezzata. La soap infatti molto seguita aiutava anche gli ascolti del suo programma Uomini e Donne, che veniva subito dopo. Inoltre la De Filippi aveva spesso confessato di seguire la soap e di essere una assidua spettatrice. La chiusura del programma sarà quindi una penalizzazione per Mediaset e per Uomini e Donne, ma si spera che la nuova fiction possa riscuotere ugualmente l’interesse del pubblico.

Cambio di palinsesto per soap e telenovelas di Canale 5

La rete ammiraglia di Mediaset vede ancora cambiare la sua programmazione pomeridiana. E’arrivata ufficialmente la notizia che il palinsesto di Canale 5 subirà una variazione e questo accadrà a partire da mercoledì 6 aprile 2022 in quanto alle ore 16:50 andrà in onda Brave and Beautiful, sospesa poco dopo la fine dell’estate per lasciare ampio spazio a Love is in the air, che si concluderà il giorno precedente, ovvero martedì 5 aprile 2022, mandando in onda l’ultima puntata della seconda stagione. Sono in molti ad attendere di scoprire come si concluderà.

