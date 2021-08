terremoto-mediaset,-dopo-9-anni-chiude-uomini-e-donne.-brutta-batosta-per-maria-de-filippi,-fan-increduli

In Italia, il format Uomini e Donne, prodotto e condotto da Maria De Filippi, è davvero un successo e, nel corso degli anni, è diventato un appuntamento fisso per molti telespettatori. Non tutti sanno che il format è realizzato dalla Fascino di proprietà di Maria de Filippi e Maurizio Costanzo e che non va in onda solo in Italia ma anche nella Mediaset spagnola

Uomini e Donne: in Spagna chiude

Se però in Italia, grazie proprio a Maria de Filippi il programma gode di ascolti altissimi, purtroppo, non si può dire che la stessa sorte capiti alla versione spagnola del programma, intitolato Mujeres y hombres y viceversa. Il programma dove uomini e donne vanno per trovare l’amore non sembra avere lo stesso successo in Spagna, tanto che l’emittente Mediaset España è stata costretta ad intervenire e cancellare definitivamente il programma.

Ascolti sempre più bassi per Mujeres y hombres y viceversa

Il calo di ascolti degli ultimi tempi ha costretto la rete a prendere un ulteriore e definitivo provvedimento; tuttavia, prima di arrivare a questa decisione estrema, erano state adottate altre soluzioni come in realtà fatto anche dalla De Filippi per l’edizione italiana. Per tentare di risollevare gli ascolti e conquistare una nuova fascia di pubblico, la rete aveva provato a fare alcune modifiche, ma tutte le scelte si sono rivelate inutili. Nel 2018, Mediaset ha retrocesso il programma da Telecinco (ovvero l’equivalente della nostra Canale 5) a Cuatro (l’equivalente della nostra Italia 1).

Una delle novità portate dal programma per cercare di risollevare gli ascolti è stata quella del primo trono gay con un personaggio famoso, probabilmente seguendo proprio la scia di Uomini e Donne di Maria de Filippi. Tuttavia, nemmeno questa scelta è stata apprezzata dal pubblico. Dopo pochi mesi, la scelta è ricaduta sulla sostituzione della conduttrice storica che ha lasciato il posto a due nuovi presentati; nonostante tutto, però, gli ascolti non sono migliorati. Il calo vertiginoso ha portato, così, ad una drastica decisione: Mediaset Spagna ha fissato per il giorno 25 maggio 2021 la fine della messa in onda del programma. Insomma non tornerà a settembre.

Gli ascolti in Italia

In Italia, invece, la situazione è diametralmente opposta; da oltre vent’anni, infatti, il talk show pomeridiano di Maria De Filippi continua ad essere seguitissimo, con risultati eccellenti dal punto di vista degli ascolti. Ogni pomeriggio, oltre tre milioni di spettatori seguono le avventure dei cronisti e di tutti i protagonisti della trasmissione di Canale 5, consentendo a Mediaset di ottenere uno share del 25%. Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Terremoto Mediaset, dopo 9 anni chiude Uomini e Donne. Brutta Batosta per Maria de Filippi, Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.