Terremoto Mediaset, Fatti Fuori Siani e Vanessa Incontrada. Sostituiti prima del tempo, ecco da chi e perché

Il palinsesto Mediaset è ricco e ci saranno tanti cambiamenti e novità da qui a dicembre. Cominciamo da domenica 31 ottobre, quando debutterà in prima serata All Together Now, trasmissione canora condotta da Michelle Hunziker. E’ il quarto anno che lo show va in onda con una giuria riconfermata formata da Rita Pavone, Anna Tatangelo, Francesco Renga e J-Ax. La particolarità di questa trasmissione è formata dal muro: i concorrenti si sfidano sottoponendosi alle valutazioni di cento giudici di gara che possono unirsi a loro nel corso delle varie esibizioni.

All together now andrà in onda per otto puntate, ma quest’anno ci sarà una novità: Michelle Hunziker andrà in onda anche la sera di Natale, il 25 dicembre, con uno speciale dedicato ai bambini. Le news Mediaset non finiscono qui: sabato assisteremo al saluto di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada a Striscia la Notizia, dove hanno fatto coppia per la prima volta. Al loro posto, da lunedì 1 novembre siederanno alla famosa scrivania Sergio Friscia e Roberto Lipari. Il loro incarico al telegiornale satirico di Antonio Ricci durerà soltanto per due settimane, quando subentrerà la coppia più longeva.

Da lunedì 13 dicembre infatti riprenderanno il loro posto Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ma l’esperienza di Vanessa Incontrada in Mediaset non è finita qui. Per lei è previsto un ritorno al passato: andranno in onda, tra novembre e dicembre, tre speciali di Zelig condotti insieme a Claudio Bisio. Quest’ultimo sarà anche il protagonista della nuova fiction Tutta colpa di Freud, tratta dall’omonimo film che prevede la messa in onda di quattro puntate. Lui interpreterà il ruolo di Francesco Taramelli, psicanalista la cui vita personale si intreccia a quella dei suoi pazienti.

Tra questi ci saranno: Maria, una donna innamorata di un sordomuto che rapina frequentemente la sua libreria; Sara, una ragazza che è stata appena lasciata dalla sua fidanzata; Emma, una ragazza appena uscita dalla maturità che sta frequentando un uomo di 50 anni. Ma le fiction Mediaset non finiscono qui. A partire da mercoledì 3 novembre andrà in onda Storia di una famiglia perbene con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Due famiglie sono da sempre contrapposte: De Santis e Straziota, pescatori e contrabbandieri, vinti e vincenti. Maria e Michele si incontrano sfidando quest’odio, ed il loro legame si nutre anche della speranza di realizzare i propri sogni e passioni: lo studio, la musica.

Attraverso il loro non facile amore assistiamo così alla riscrittura di un destino che sembrava già segnato. In totale saranno otto episodi che andranno in onda due per volta ogni mercoledì per quattro settimane su Canale 5. Intanto continua il doppia appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che quest'anno non sta spiccando il volo in fatto di ascolti. La Mediaset ci presenta tante novità e qualche addio: sabato 4 dicembre vedremo l'ultima puntata di Tu si que vales. Venerdì 24 dicembre ci sarà il concerto di Natale. Da gennaio, l'unica cosa certa è C'è posta per te di Maria De Filippi.

L’articolo Terremoto Mediaset, Fatti Fuori Siani e Vanessa Incontrada. Sostituiti prima del tempo, ecco da chi e perché proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.