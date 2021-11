Terremoto Mediaset, fatto fuori Paolo Bonolis. Il conduttore lascia Mediaset e abbandona Laurenti. Ecco dove lo vedremo

Paolo Bonolis è diventato la voce ufficiale di Squid Game grazie a un video YouTube che sta girando sul web negli ultimi giorni. Lui è uno dei presentatori più amati della televisione italiana. La sua simpatia e la sua professionalità lo hanno reso invincibile. I suoi programmi riscuotono sempre enorme successo e a partire dagli inizi della sua carriera si è sempre diviso tra la Rai e la Mediaset. Oggi lavora per la televisione di Pier Silvio Berlusconi e conduce il game show Avanti un altro, insieme al suo collega e amico di sempre Luca Laurenti che, per lui, ha rappresentato la ciliegina sulla torta.

Se Paolo Bonolis è sempre stato parecchio stimato, è da quando ha incontrato Laurenti che ha davvero capito il segreto per arrivare al cuore dei telespettatori. Il loro rapporto è reale e il pubblico lo vede bene. Così come è reale il carattere particolare del co-presentatore che riesce sempre a far ridere tutti. E’ impensabile pensare che la coppia si scoppi. Ma nel telefilm la voce del presentatore è sola. Negli ultimi tempi sta popolando una nuova serie coreana prodotta da Netlix. Si chiama Squid Game e vede delle persone con enormi problemi di denaro accettare di prendere parte a dei giochi da bambini per vincere una enorme somma.

Senza sapere, però, che chi perde viene ucciso. La serie è molto violenta ma affronta anche temi come la disperazione e l’ingiustizia. Il protagonista arriverà a vincere l’ambito premio ma non riuscirà neanche a utilizzarlo, portando sulla coscienza tutte le persone morte per permettergli di vivere una vita più agiata. Ma tornando ai giochi, abbiamo avuto modo di vederli affrontarsi in Un due tre ‘stai la’ (per chi preferisce stella) e il tiro alla corda. Così, il noto youtuber Stefano Baglio ha ben pensato di inserire la voce di Paolo Bonolis tratta dalla sua trasmissione Ciao Darwin.

Anche qui i protagonisti si sfidano in diversi giochi e il presentatore commenta sempre in maniera entusiasta e divertente. Incredibile vedere come l’effetto sia davvero perfetto. Sembra che Paolo Bonolis abbia realmente prestato la sua voce per Squid Game e per le sue scene di gioco. Subito il video è diventato virale e si è diffuso in tutta Italia. In un contesto a dir poco drammatico, inserire la voce del famoso presentatore ha reso immediatamente tutto più leggero e divertente. E’ questo il suo potere ed è per questo motivo che il pubblico italiano lo ama e lo segue.

Paolo Bonolis permette sempre di passare qualche ora in compagnia ironica e divertente. Durante l’ultima stagione televisiva segnata dalla pandemia di Covid-19, la Mediaset ha deciso di mandare in onda alcune delle puntate più belle di Ciao Darwin che pur essendo repliche hanno raggiunto numeri eccellenti. Ovviamente, il presentatore non ha lasciato la rete per andare a commentare le serie Netflix. Si tratta soltanto di un video montaggio. Inoltre, come predetto, non potrebbe mai terminare un contratto e cambiare lavoro senza portare con se la sua spalla: Luca Laurenti.

