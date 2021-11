Terremoto Mediaset, Federica Panicucci fa fuori Signorini e approda nel famoso reality “Berlusconi ha deciso così”

Federica Panicucci ha appena rinnovato il suo contratto con la Mediaset ed è raggiante per tutti gli impegni che la aspettano, soprattutto quelli che riguardano le feste di Natale e Capodanno. Nel day time di Canale 5 la vediamo tutte le mattine alla conduzione di Mattino 5, talk show che si occupa di informazione, dalla politica alla cronaca, dall’economia al gossip. I successi raggiungi sono molti e lo share si ritrova spesso a superare il 20%, numeri ottimi in quella fascia oraria. Oggi la bella bionda ha parlato dei prossimi programma che la vedranno protagonista, dopo la delusione dell’anno scorso.

Causa pandemia, infatti, il suo Capodanno è stato annullato per lasciare spazio al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Federica Panicucci lo aveva già annunciato tramite i suoi canali social, senza però aver fatto i conti con la decisione presa dalla Mediaset. Oggi è tutto passato e la donna ha scelto di continuare a lavorare per la rete: “Ho appena rinnovato il mio contratto, sono felice di rimanere in quella che è la mia famiglia da 35 anni”. E per l’ennesima volta la donna andrà in onda anche in una serata importante come quella di Natale, impegno che la rende felicissima.

“Vivo come un privilegio il potere di entrare nelle case degli italiani la sera della Vigilia e, in replica, il pomeriggio del 25. E poi mi permette di incontrare il Santo Padre in udienza privata per la terza volta e ognuna di queste occasioni è per me una tempesta emotiva”. Tornando al Capodanno, quest’anno si terrà nuovamente in una piazza di Bari. Ad affiancare Federica Panicucci ci sarà il cantante pugliese per eccellenza. Colui che non ha mai abbandonato la sua terra natia, anzi, ne rispetta le tradizione e il forte amore per la natura. Ovviamente parliamo di Albano, che abbiamo visto in Rai con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

“Capodanno è un altro appuntamento a cui tengo molto. Albano è un grande compagno di viaggio. Mi piacerebbe cantare Felicità in duetto con lui”. Federica Panicucci si è quindi lasciata alle spalle l’incubo della pandemia di Covid-19 e degli impegni saltati a causa delle varie restrizioni. Ma la presentatrice sogna anche altro. Ha accennato a un probabile impegno con La pupa e il secchione. “Non ne abbiamo parlato ancora, ma se l’azienda pensasse che magari la mia partecipazione possa essere un valore aggiunto al programma, mi renderei disponibile”. E sarebbe un grande ritorno alla prima serata.

Non solo il lavoro, per Federica Panicucci arriva un momento molto felice anche nella vita privata. In particolare, la sua vita sentimentale. La famosa presentatrice ha annunciato infatti il suo imminente matrimonio con Marco Bacini, imprenditore milanese con cui è fidanzata da tempo. “Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico.” Quindi ha raccontato il rapporto col suo compagno: “Mi conosce molto bene e mi prende in giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress: in questo mi aiuta moltissimo.” Probabilmente le nozze si terranno nel 2022.

Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo piccolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Terremoto Mediaset, Federica Panicucci fa fuori Signorini e approda nel famoso reality “Berlusconi ha deciso così” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.