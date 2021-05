E’ giunta al termine anche l’edizione serale di Amici 20, la cui finale andrà in onda su Canale5 il 15 maggio con la proclamazione del vincitore. E oggi Davide Maggio ha annunciato come cambierà la programmazione di Canale5 il sabato sera a partire dalla settimana prossima, precisamente sabato 22 maggio: al posto di Amici di Maria De Filippi la prima serata sarà occupata dalla replica del concerto di Al Bano e Romina ’55 passi nel Sole’, già andato in onda più volte in passato e, dunque, riproposto ancora una volta.

Al Bano e Romina in onda al posto di Amici 20: il concerto in replica sfiderà l’Eurovision Song Contest

Con la messa in onda della replica del concerto ’55 passi nel Sole’, Al Bano Carrisi e Romina Power sabato 22 maggio in prima serata su Canale5 sfideranno in ascolti la finale dell’Eurovision Song Contest, che verrà trasmessa invece sulla rete ammiraglia della Rai. Ricordiamo che il concerto di Al Bano e Romina è andato in onda per la prima volta nel mese di gennaio del 2019, perciò torna a quasi due anni e mezzo dalla prima trasmissione (ma nel frattempo, come affermato nel primo paragrafo, è stato ritrasmesso in replica altre volte).

Amici di Maria De Filippi, sabato sera la finale dell’edizione 2020/21: la controprogrammazione di Rai1

Intanto apprendiamo che a sfidare in ascolti la finale di Amici Serale sabato sarà un altro film con protagonista Beppe Fiorello: dopo ‘L’oro di Scampia’, Rai1 trasmetterà ‘Io non mi arrendo’. L’ultima puntata di Amici ha però fatto il record assoluto di ascolti e non pensiamo che la finale avrà meno audince.

L’articolo Terremoto Mediaset: Maria de Filippi sostituita da Albano e Romina Power. Ecco Cosa succede, Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.