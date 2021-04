Terremoto Mediaset, Stop a L’isola dei Famosi. Ilary Blasi furiosa coi naufraghi “Siete i peggiori di tutte le edizioni, Adesso basta” Cos’è successo

L’isola dei Famosi non andrà in onda giovedì 8 aprile 2021. A darne la notizia è stata Ilary Blasi, la padrona di casa del reality, nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 5 aprile, trasmessa nonostante la Pasquetta. Del resto, gli italiani (o almeno quelli che seguono le regole) sono chiusi in casa e sicuramente i naufraghi svolgono un importantissimo ruolo nel tenergli compagnia, così come ha fatto il Grande Fratello Vip durante la serata di Capodanno. Siamo ormai abituati a vedere i concorrenti affrontarsi in varie prove, per ricompense culinarie o per la leadership settimanale.

Giovedì 8 aprile dovremo però fare a meno de L’isola dei Famosi. In quello stesso giorno, infatti, debutterà la versione spagnola del reality, Supervivientes, che andrà in onda su Telecinco. Sembra che quest’anno i due programmi, girati entrambi in honduras, avranno in comune anche barche, elicotteri e la famosa palapa. Girarli nel corso della stessa puntata risulta quindi impossibile per motivi logistici. Evidentemente la Mediaset ha voluto risparmiare sui costi dopo un anno molto difficile. Così, Ilary Blasi ne ha dato notizia spiegando le varie motivazioni.

“Ho una comunicazione importante da farvi perché questo giovedì non andremo in onda perché lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro isola che si chiama Supervivientes, in onda su Telecinco, appunto in Spagna. Quindi per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito di non andare in onda ma dalla prossima settimana, ritorneremo, come sempre, il lunedì e il giovedì, in prima serata, su Canale 5.” Non solo le attrezzature, il reality spagnolo ha preso in prestito anche dei Vip italiani molto conosciuti.

La prima è Valeria Marini, che, dopo aver girato tutti i reality italiani, ha deciso che è giunto il momento di passare a quelli spagnoli. Il secondo è Gianmarco Onestini che, dopo aver preso parte senza molto successo al Grande Fratello in Italia, ha trovato invece nel pubblico spagnolo un più forte consenso. Dopo aver raggiunto un buon risultato con il Gran Hermano Vip 7 e dopo aver vinto El tiempo del discuento, è giunta per lui l’ora di passare all’isola spagnola, Supervivientes. Anche in Italia, ormai, quello di passare da un reality all’altro è diventato un vero e proprio mestiere.

Tornando sulla nostra penisola, i naufraghi a L’isola dei Famosi sono devastati dalla fame, che è anche diventata il maggior motivo di discussioni all’interno della Palapa. Ilary Blasi e i suoi opinionisti (Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi) sono stanchi di sentire lamentele associate soltanto alla mancanza di cibo e vorrebbero più movimento. Proprio per questo la moglie di Francesco Totti ha sgridato i concorrenti e gli ha detto che di tutte le edizione del reality sono gli unici a non riuscire a pescare e ad essere svogliati e polemici, intimandogli così di darsi una scossa. Seguiteci su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Terremoto Mediaset, Stop a L’isola dei Famosi. Ilary Blasi furiosa coi naufraghi “Siete i peggiori di tutte le edizioni, Adesso basta” Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.