terremoto-mediaset,-stop-improvviso-al-grande-fratello,-arriva-la-sostituzione-inattesa.-signorini-nei-guai,-ecco-chi-prende-il-suo-posto

Grandi rivoluzioni a Mediaset, nuovo cambio di programmazione per DayDreamer che andrà in prima serata al posto del Grande Fratello Vip su Canale 5. La prima serata non sarà più, infatti, il martedì alle 21,45 bensì il lunedì o il venerdì al posto del Grande Fratello Vip. Questa scelta è dipesa dalla ripresa delle partite Champions League, che saranno trasmesse di martedì su Canale 5. Continuera però il daytime delle 16.30, sempre su Canale 5. La decisione di tagliare proprio il Grande Fratello secondo molti è dovuta alle tante polemiche che in questi giorni hanno investito la trasmissione.

Le voci dicono che Signorini potrebbe essere addirittura non riconfermato per la prossima edizione. Sicuramente Barbara d’Urso sta aspettando e non rinuncia al suo Grande Fratello, nonostante sia costretta ad attendere più del previsto a causa della versione Vip del reality show di Canale5. Il programma tra poche settimane si concluderà con l’attesissima Finale. La d’Urso, a Pomeriggio 5, fa una promessa sul suo ritorno e annuncia che non ci vorrà molto prima di vederla nuovamente in prima serata alle prese con i gieffini.

GF Vip, Barbara d’Urso pronta a tornare con la verisone Nip

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si libra ad ali spiegate nell’Olimpo dello share della tv italiana. Ad Alfonso Signorini va il merito di aver scelto un cast variegato, che può contare su elementi in grado di trainare gli abitanti di Cinecittà. Il reality show di Canale5, visto anche il suo grande successo, è stato prolungato fino a marzo 2021 data in cui andrà in onda in prima serata la Finale. In Casa c’è tensione, dopo la scoperta di Maria Teresa Ruta, molto delusa di aver ricevuto la Nomination dall’amico Tommaso Zorzi.

La decisone di Mediaset di prolungare la quinta edizione non ha permesso la realizzazione della versione Nip, che avrebbe dovuto essere condotta da Barbara d’Urso. L’amatissima presentatrice partenopea aveva annunciato ad inizio anno di aver intenzioni di tornare al timone del Grande Fratello, e non sembra volersi arrendere. Durante l’ultima Puntata di Pomeriggio 5, Barbara ha ospitato Floriana Secondi, furiosa con Giovanni Ciacci che è stato preferito a lei per il cast de L’Isola dei Famosi. Per calmare gli animi, la d’Urso ha fatto una proposta all’ex gieffina, confermando le sue intenzioni per il futuro:

“Quando tornerò al Grande Fratello posso portarti con me Floriana. Quando succederà? Un attimo, un attimo. Il Grande Fratello Vip giustamente si è allungato e ne siamo felicissimi, e quindi non c’è stato tempo per l’altro. Con calma. C’è tempo per tutto. Io sono qua, tutti i giorni non c’è da agitarsi. Se hai la pazienza di aspettare poi ti faccio una promessa, non devi aspettare tanto. Ti devi fidare di me, non dico bugie. Prima o poi accadrà e io ti prometto che ti poterò con me”. E voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Terremoto Mediaset, Stop improvviso al Grande Fratello, arriva la sostituzione inattesa. Signorini nei guai, ecco chi prende il suo posto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.