Terremoto Mediaset, Torna Alessia Marcuzzi e ruba il posto al famosissimo collega. La decisione di Berlusconi spiazza tutti. Fan in delirio

Alessia Marcuzzi ritorna a Mediaset: ecco i programmi che condurrà. La conduttrice romana è pronta a ritornare sul piccolo schermo di Mediaset dopo un anno di assenza. Durante la presentazione della passata stagione televisiva, Alessia Marcuzzi aveva spiazzato tutti nella sua scelta. Con grande sorpresa, la conduttrice aveva annunciato l’addio alla televisione per dedicarsi ad altri progetti. L’assenza dal piccolo schermo è durata quasi un anno, ma adesso la Marcuzzi pare essere pronta a ritornare nella rete che l’ha dato il successo. Come rivela Tv Blog, dovrebbe condurre più di un programma.

Alessia Marcuzzi: il ritorno dopo l’addio

Meno di un anno fa, Alessia Marcuzzi aveva spiegato i motivi per cui lasciava il mondo della televisione. Ai microfoni di Vanity Fair aveva detto: “Mi sono fermata. C’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”. La carriera lontana dal piccolo schermo è servita soprattutto per capire cosa fare nel suo immediato futuro, oltre naturalmente alla sua attività imprenditoriale che ha sempre portato avanti.

Ecco quindi che il periodo di riflessione pare essere terminato, in quanto la Marcuzzi è pronta a ritornare a Mediaset. In quale programma? Proprio a Le Iene, per cui ha prestato il volto dal 2001 al 2005 e dal 2018 al 2021. A spiegare dettagliatamente come sarà la nuova fase della carriera di Alessia Marcuzzi a Mediaset è sempre Tv Blog. Il noto sito fa sapere: “C’è un accordo su un quadro più ampio fra l’attrice e conduttrice romana e Mediaset che vada oltre l’impegno con il programma di David Parenti”.

In sintesi, la Marcuzzi non condurrà soltanto Le Iene ma dovrebbe avere l’opportunità di presentare almeno un altro format. C’è chi ipotizza che possa ritornare al Grande Fratello, questa volta in versione vip, dopo le tante critiche ad Alfonso Signorini. Alessia quindi sarebbe in pole per sostituire proprio Alfonso nel reality che quest’anno ha creato tanti problemi a Mediaset anche con gli sponsor. Tuttavia, non è esclusa la partecipazione in uno show tutto nuovo.

Alessia Marcuzzi: le parole di Piersilvio Berlusconi

Che l’addio di Alessia Marcuzzi fu una vera e propria sorpresa, lo conferma anche Piersilvio Berlusconi. Il presidente di Mediaset ha voluto sottolineare alcune cose in merito al suo addio e al suo imminente ritorno: “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. Specifico che è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace”. A Le Iene, la Marcuzzi non troverà più Nicola Savino, impegnato in altre produzioni televisive. La nuova avventura dovrebbe partire mercoledì 9 febbraio 2022 su Italia 1 in prima serata, esattamente dopo la settimana di Sanremo, Festival in cui sembrava poter esserci anche lei ma che alla fine non se n’è fatto più nulla.

