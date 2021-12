terremoto-mediaset,-ufficiale,-dopo-30-anni-addio-a-barbara-d’urso.-lei-passa-alla-concorrenza-e-ruba-il-posto-alla-collega

Barbara D’Urso sta per perdere definitivamente il suo posto su Canale 5. Sono questi i pettegolezzi che stanno girando nelle ultime ore riguardo una decisione della Mediaset che lascia tutti senza parole. Lei è stata per anni regina indiscussa del trash e dei pomeriggi televisivi. Con il suo caffeuccio riusciva a entrare nelle case degli italiani, raccontando storie e marciando sui reality show che sono diventati una delle più grandi fonti di distrazione. Ma qualcosa è cambiato negli ultimi due anni. Non si sa se la pandemia sia complice o meno, ma i telespettatori sembrano essere stanchi della presentatrice.

E la Mediaset lo ha ben visto con gli ascolti sempre calanti. Barbara D’Urso è sicuramente uno dei volti su cui Pier Silvio Berlusconi ha sempre puntato. Ma non è solo una questione di simpatia: è un dato di fatto che gli italiani erano alla ricerca di quel trash, affamati dei suoi salotti e dei gossip che ne uscivano fuori. Oggi non è più così, lo share è andato via via diminuendo. La presentatrice ha perso la sua egemonia e su Canale 5 sembra non avere un futuro. Di punto in bianco, sono stati tagliati definitivamente due dei suoi programmi e l’ultimo che è rimasto è radicalmente cambiato.

Fino a poco tempo fa Barbara D’Urso presentava non solo Pomeriggio 5, ma anche Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. Il giorno festivo era sicuramente argilla tra le sue mani. Poi, ha cominciato a perdere contro Domenica In di Mara Venier. Non solo, le puntate settimanali vedevano sempre uscire vittorioso dal confronto Alberto Matano con La vita in diretta. La Rai ha cominciato a battere la Mediaset in questo eterno scontro a colpi di trash, fiction e reality che le due reti più seguite portano avanti da tempo immemore. E a rimetterci è stato sicuramente il ruolo della presentatrice.

Oggi a Barbara D’Urso resta soltanto Pomeriggio 5. Una concessione da parte dei vertici della Mediaset, che però le hanno imposto limiti e condizioni. La conduttrice partenopea non può più dilungarsi sui temi del trash e sui suoi amati salotti, ma deve restare sugli argomenti di cronaca. Ma anche questo non è bastato e sembra che a breve la donna perderà completamente il suo posto su Canale 5. Le voci di corridoio dicono che anche l’ultima trasmissione a lei affidata sta per essere definitivamente tagliata dal palinsesto. Immaginiamo una televisione senza di lei? Quale sarà il suo destino lavorativo?

Di certo, la Mediaset ha puntato su Barbara D’Urso al punto che eliminarla completamente sarebbe impensabile. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa ha voluto difenderla dicendo che la presentatrice resta un volto importantissimo per la rete. Però, con molta probabilità la donna dovrà accontentarsi di Italia 1. Sempre i pettegolezzi dicono che a breve le verrà assegnato un reality che andrà in onda sul sesto canale. Si parla di La pupa e il secchione: sarebbe una sfida tutta nuova per lei, ma sicuramente è un ruolo che le si addice perfettamente. Aspettiamo conferme.

