Terremoto Rai, Alberto Matano dice addio a La vita in diretta. A settembre un impegno più importante. Ecco chi lo sostituisce

Anche quest’anno sarà Roberta Capua a prendere il posto di Alberto Matano a La vita in diretta. Nell’ultima puntata andata in onda dello show di punta Rai, il presentatore ha cominciato a salutare il suo pubblico. Un saluto che aveva più il sapore di un addio, quasi a far pensare che potrebbe dire addio per sempre alla trasmissione. Alcuni voci infatti dicono che Matano potrebbe lasciare la conduzione della Vita in diretta per un impegno professionale più importante. Intanto La preparazione del palinsesto estivo della rete di Stato è pronta e l’impegno del giornalista verrà premiato concedendo anche a Estate in Diretta moltissimo spazio.

Lo share del contenitore pomeridiano è aumentato moltissimo da quando Matano ha preso in mano la conduzione solitaria. Prima era in coppia con Lorella Cuccarini, ma le cose tra loro non sono andate bene e la show girl ha lasciato tutto trasferendosi in Mediaset. Alberto Matano ha potuto in questo modo gestire singolarmente l’andamento di La Vita in Diretta che ha ottenuto un enorme successo. Scegliere quali volti noti del piccolo schermo debbano prendere il suo posto per la pausa estiva è impresa ardua. C’è il rischio di vanificare un lavoro portato avanti con impegno e fantasia.

Inoltre c’è anche una ipotesi in cui Matano lasci il programma per un progetto più impegnativo, potrebbe infatti diventare direttore del Tg 1. Un impegno a cui non si potrebbe dire di no, ma che lo porterebbe a lasciare la Vita in diretta. Intanto la Rai è arrivata a una scelta per i suoi sostituti nella pausa estiva. A prendere il posto di Alberto Matano a La vita In diretta Estate ci sarà nuovamente Roberta Capua. Già l’anno scorso la donna è stata protagonista della trasmissione nella sua versione estiva. Un ritorno in Rai in grande stile, che le ha permesso poi di ottenere anche la conduzione del Prima Festival. Con la rete di Stato la presentatrice ha un passato pieno e impegnativo, durante il quale si è messa in mostra per la sua bravura ed eleganza.

Il suo esordio è stato nel 1986, quando ha vinto l’ambitissima corona di Miss Italia. Dopo un inizio coi fiocchi in compagnia di Luciano Rispoli, per lei è arrivata la conduzione di Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia, insieme a Tiberio Timperi. Ma la sua carriera non finisce qui e si sposta anche ad altre fasce orarie. Roberta Capua ha condotto I fatti vostri, Unomattina, Buona Domenica e L’Ingrediente perfetto. A mancare sul suo curriculum solo una trasmissione che vada in onda nella difficile fascia oraria del pomeriggio. Il momento è giunto con Estate in Diretta e l’importante lascito di Alberto Matano.

Roberta Capua è stata scelta nuovamente nonostante le dichiarazioni fatte in passato e che qualcuno ha visto in riferimento anche ad Alberto Matano. In passato ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vero in cui ha spiegato le sue intenzioni per il futuro e il suo rapporto con la televisione. “La tv di oggi non è meritocratica e bisogna fare i conti con questo limite.

Io faccio un passo per volta, senza guardare troppo lontano, senza molte aspettative e sperando che questa mia performance estiva possa essere premiata e avere uno sbocco in futuro”. Una frecciatina che è sembrata a qualcuno indirizzata proprio al presentatore, che ha dichiarato lui stesso di avere amicizie importanti anche in politica. Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Terremoto Rai, Alberto Matano dice addio a La vita in diretta. A settembre un impegno più importante. Ecco chi lo sostituisce proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.