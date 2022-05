Terremoto Rai, Barbara D’Urso ruba a Bianca Guaccero, l’annuncio in diretta, ecco cosa farà da settembre. Fan sotto choc

Tutti conoscono Bianca Guaccero, la bella e brava attrice pugliese che, nello spazio Detto Fatto di Rai Due, ha saputo ritagliarsi un suo ruolo quotidiano leggero e divertente per i telespettatori dopo l’orario del pranzo. Ora è arrivata la chiusura. E adesso pure un altro colpo. Ma questa volta c’entra Barbara D’Urso. Cosa sarà accaduto alla presentatrice pugliese Bianca Guaccero?

Un’altra batosta dopo la chiusura di Detto Fatto, il programma che conduceva su Rai Due? In effetti sembra che Barbara D’Urso, presentatrice della rivale Mediaset, le abbia addirittura ‘sottratto’ il ‘suo’ uomo. Possibile? Ok, forse è necessario fare un po’ di chiarezza. Ma prima una necessaria introduzione: la bella attrice e presentatrice ha saputo fare molta strada in questi anni e sempre con un atteggiamento di grande umiltà, senza mai darsi arie da diva. E di sicuro la Guaccero ha anche sempre saputo mettersi in gioco, anche come cantante. Un’artista completa, insomma. Chissà come avrà reagito a questa novità.

Dopo Detto Fatto un’altra batosta per Bianca Guaccero

Non è un momento semplicissimo per l’affascinante Bianca Guaccero, che proprio nei giorni scorsi si è congedata dal suo amato pubblico: Detto Fatto, la trasmissione che ha ‘ereditato’ da Caterina Balivo, ha chiuso i battenti e lei, seppur a malincuore, ha salutato telespettatori, follower e squadra che le sono stati accanto per tanto tempo.

E lei, per la verità, ha saputo portare un qualcosa di suo, rispetto alla conduzione precedente, che pure è stata ineccepibile sotto il profilo della professionalità. Bianca Guaccero, pugliese doc, un’esperienza come attrice maturata in diversi ruoli, ha portato una ventata di allegria e di freschezza, così come di genuina spontaneità.n Due donne e due stili diversi, per una trasmissione che ha saputo intrattenere in maniera molto leggera, divertente e pure con consigli molto utili il pubblico di Rai Due nella complicata fascia postprandiale. E ora quale altra batosta per la bella Bianca? Riguarda un suo braccio destro e un’altra conduttrice: che colpo!

Barbara D’Urso gli ‘sottrae’ il ‘suo’ uomo!

Eh sì, Barbara D’Urso ha festeggiato i suoi 65 anni con una festa in grande stile e tanta musica. Look davvero molto glamour per la bella presentatrice che non ha davvero lasciato al caso nessun dettaglio. Non potevano mancare i palloncini a forma di cuore e tutti i preparativi condivisi con i suoi fan come riferisce, tra l’altro, today.it. E indovinate chi c’era alla sua festa? Tra i tanti vip pure lui, Gianpaolo Gambi, braccio destro di Bianca Guaccero a Detto Fatto.

Barbara D’Urso le ha ‘sottratto’, dunque, un uomo della sua squadra? Sì, ma per un party di compleanno! Taggandolo pure nelle sue Storie. Del resto può capitare che volti Rai e Mediaset si incrocino nella movida milanese. Che di eventi ne riserva tanti e tutti molto vivaci e divertenti. Ma pare che la bella Barbara stia pensando, dopo la chiusura del programma della Guaccero di farlo “trasferire” come opinionista nei suoi programmi. Insomma uno bello smacco per la presentatrice pugliese che dopo il programma si vede rubato anche il braccio destro.

