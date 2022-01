Terremoto Rai, Batosta per Antonella Clerici, Tagliato “E’ sempre Mezzogiorno”. Ecco cosa vedremo oggi, Fan delusi, Cos’è successo

E’ sempre mezzogiorno, brutta sorpresa per Antonella Clerici: cambio in vista per lei. E’ sempre mezzogiorno, una brutta sorpresa per la conduttrice Antonella Clerici: un importante cambio in vista per lei. I dettagli. Antonella Clerici è tra le conduttrici più apprezzate dal pubblico a casa. Perché? Ma naturalmente per il suo talento, per il suo sorriso contagioso e per essere sempre in grado di mettere non solo tutti di buon umore, ma anche tutti d’accordo.

Le sue trasmissioni sono di gran lunga molto seguite e fanno numeri da record. Tra i suoi maggiori successi ricordiamo Unomattina, Domenica In e ovviamente l’unica e sola…La prova del cuoco. Programma che l’ha consacrata sullo schermo. Ma quali sono stati i suoi ultimi impegni? L’ abbiamo ammirata in una veste nuova: è stata la conduttrice del talent The Voice Over in onda su Rai 2, dove talenti over 60 si sono sfidati a colpi di canzoni. In più Antonella Clerici è al timone del daytime E’ sempre mezzogiorno. E a tal proposito, non perderti le ultime novità!

Novità in corso per Antonella Clerici…un cambio di rotta

Come abbiamo appena detto Antonella Clerici è attualmente impegnata nella conduzione del daytime E’ sempre mezzogiorno in onda su Rai 1. Per il programma ci sono state importanti colpi di scena dovuti al periodo di Natale e per l’Epifania. Infatti, come spesso accade il palinsesto cambia a seconda delle feste. La programmazione, infatti, ha subito alcune modifiche: prime fra queste la riduzione del programma della Clerici che andrà in onda con circa mezz’ora di ritardo rispetto al solito orario.

Stessa sorte anche per altre note trasmissioni come Storie italiane condotto da Eleonora Daniele che nel giorno dell’Epifania non andrà in onda, poiché sarà trasmessa la Santa Messa del Papa alle ore 9.50. Dovremmo, quindi, aspettare la fine delle feste e tutti i nostri amati programmi torneranno nella loro fascia oraria. Non ci resta che attendere solo qualche altro giorno, perché come si dice…l’Epifania tutte le feste porta via!

