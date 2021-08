terremoto-rai,-brutta-batosta-per-antonella-clerici,-cancellato-il-suo-programma.-al-suo-posto-proprio-lei

Cambio di programma per il palinsesto estivo della Rai, che annulla la messa in onda delle repliche di The Voice Senior per lasciare spazio a La musica che gira intorno, show di Fiorella Mannoia. Questo non è stato un anno semplice per la rete di Stato né per le sue concorrenti. Durante la stagione autunnale si sono ritrovate infatti a fare i conti con la pandemia di Covid-19 e tutte le restrizioni imposte dallo Stato. Tra tamponi risultati positivi, sono molte le trasmissioni che sono saltate o che hanno dovuto subire delle ingenti modifiche. E adesso si ritrovano a combattere con il caldo torrido che ha colpito il nostro stivale.

L’estate è sempre una stagione difficile per il piccolo schermo. Le televisioni vengono spente per essere sostituite con giornate al mare o in piscina. E’ così che gli italiani combattono il caldo che li colpisce, anno dopo anno. Per questo, le novità nei vari palinsesti non sono molti. Per lo più, vengono mandate in onda le puntate che hanno ottenuto maggior successo durante l’inverno. Così, era stato deciso dalla Rai di riproporre The Voice Senior, che quest’anno ha avuto un successo inaspettato. Antonella Clerici, insieme ai vari coach, ha conquistato share sempre molto elevati.

E’ così diventata la reginetta del sabato sera della Rai, riconfermandosi anche per il prossimo anno e ottenendo anche le prime serate estive. Ma in questa difficile stagione i cambi nel palinsesto sono all’ordine del giorno. Evidentemente le repliche di The Voice Senior non hanno soddisfatto le aspettative della rete, che ha deciso di interrompere la loro messa in onda. Una brutta notizia per Antonella Clerici, che potrà riprendere il suo posto sul piccolo schermo solo con l’inizio della prossima edizione, che non vedrà più nel ruolo di coach Albano e sua figlia Jasmine Carrisi.

A essere cancellato dal palinsesto Rai anche Il Volo per Morricone, serata che gli artisti hanno voluto dedicare al maestro della musica italiana dopo la sua morte, col benestare e la presenza di suo figlio. A prendere il posto di queste due trasmissioni, Fiorella Mannoia con La musica che gira intorno. Il varietà è andato in onda il 15 e il 22 gennaio raggiungendo dei risultati interessanti. La prima serata ha ottenuto il 17% di share con 3.998.000 telespettatori. La seconda ha ripetuto il successo della prima con uno share del 16,8% e 3.796.000 telespettatori.

Fiorella Mannoia, nel corso delle due serate dedicate al suo show, ha ospitato anche dei grandi artisti dello spettacolo italiano. Insieme a lei sul palco abbiamo visto Gigi D’Alessio, Flavio Insinna, Carlo Conti e Alessandra Amoroso. La scelta della Rai di riproporla durante i sabato sera estivi sarà sicuramente stata un’ottima notizia per la cantante, che è pronta a tornare sul piccolo schermo anche nella stagione ventura. L’anno prossimo la vedremo infatti alla guida di un nuovo show, La Versione di Fiorella, che andrà in onda su Rai 3. Ogni puntata partirà da spunti offerti da vari avvenimenti accaduti nello stesso giorno ma negli anni passati.

