terremoto-rai,-eleonora-daniele-fuori-da-storie-italiane,-l’indiscrezione-choc:-”-ecco-chi-ruba-il-posto-alla-conduttrice”

Per Eleonora Daniele potrebbe essere arrivato il momento di lasciare la conduzione di Storie Italiane, per diventare la padrona di casa in un altro programma, ambito da molte. La presentatrice è al timone della storica trasmissione Rai di informazione, con qualche pausa, ormai dagli anni ’90. Proprio per questo ha espresso il desiderio di dedicarsi ad altro e imbarcarsi in una nuova avventura. Le occasioni capitano di rado, ma adesso sembra essere giunto il suo momento. A regalarle una speranza, Mara Venier, che ha annunciato la sua rinuncia a Domenica In per la fine della stagione in corso.

In Rai è guerra aperta. La notizia ha destato tantissimo scalpore, sia da parte dei telespettatori, affezionatissimi alla figura di zia Mara, sia da parte delle presentatrici, che sognano di prendere il suo posto. Un lavoro tanto ambito quanto difficile. La concorrenza è spietata ed entrare nelle case degli italiani in una giornata come la domenica non è impresa semplice. Soprattutto, reggere il paragone con la veterana Mara Venier spaventa chiunque. Ciò nonostante, i nomi in lizza per diventare erede della zia d’Italia sono molti e sono sulla bocca di tutti. I fans fremono per sapere chi “ruberà” il suo posto.

A dire la sua in merito è intervenuto anche il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, che ha indicato come possibili candidate al ruolo di conduttrice di Domenica In Antonella Clerici, Caterina Balivo ed Eleonora Daniele. Ma pare che quest’ultima sia la favorita a rubare il posto alla conduttrice più longeva. Insomma La Daniele lascerebbe Storie Italiane per Domenica In già nella prossima stagione. La presentatrice di Storie Italiane ha alle spalle una lunga carriera televisiva piena di successi. Entrata nel mondo del piccolo schermo nel 2001 come figurante a La sai l’ultima?, in pochi anni è riuscita a scalare le vette della fama riuscendo a ottenere ruoli di rilievo sempre maggiore, fino a conquistare il suo posto come conduttrice sui canali Rai.

Tra le trasmissioni che l’hanno vista protagonista, ricordiamo Unomattina, Telethon, Linea Verde, Estate in diretta e Miss Italia. Oggi potrebbe fare ancora un nuovo salto di qualità prendendo il posto di Mara Venier a Domenica In. Alle domande dei giornalisti in merito all’argomento, ha risposto che nessuno riuscirebbe mai a prendere il posto della zia d’Italia, perché lei è insostituibile. Ma qualcuno dovrà pur farlo e, nonostante si dicano tutte restie ad ammetterlo, sappiamo con certezza che le protagoniste del mondo Rai sono pronte a darsi gomitate pur di ottenere il lavoro.

Eleonora Daniele quest'anno è stata premiata anche alla cerimonia dei Freetime Award 2021, un riconoscimento assegnato a chi si è distinto durante la pandemia. La presentatrice Rai non ha mai smesso di condurre Storie Italiane nelle settimane più difficili del primo lock down, andando in onda addirittura per tre ore e mezza al giorno, dalle 10 alle 13:30. L'impegno di tenere gli italiani aggiornati sugli sviluppi della pandemia e sulla cronaca giornaliera è stato portato avanti con serietà e professionalità, facendole acquisire ancora maggior credito, e magari un posto nell'ambitissima Domenica In.

