terremoto-rai,-franco-di-mare-sbrocca-contro-la-berlinguer:-“riprovevole”-fatta-fuori-da-cartabianca.-fan-sotto-choc

Dove passa Alessandro Orsini, si scatena la tempesta. E quanto accaduto nella serata di martedì 5 aprile, con il professore ancora ospite di CartaBianca su Rai 3 (ma senza paga), lo conferma. Da Bianca Berlinguer, infatti, il prof si è speso in altri giudizi clamorosamente controversi, che hanno destate parecchi malumori anche tra i massimi vertici Rai.

In primis ha affermato davanti a una silenziosa Berlinguer: “Preferisco che i bambini vivano in una dittatura, piuttosto che muoiano sotto le bombe in nome della democrazia”. E ancora, ha bollato Volodymyr Zelensky come “un incapace”, giudizio condito da altre durissime stroncature. Certo, pur ribadendo a più riprese che “non sono filo-Putin”, le posizioni di Orsini continuano a stupire e, soprattutto, a generare vespai di polemiche.

E dopo l’ultima ospitata a CartaBianca, ecco che Franco Di Mare, direttore di Rai 3 in rotta da tempo con la Berlinguer (e che lascerà il prossimo giugno), torna a picchiare durissimo contro la conduttrice. Certo senza citarla, ma il messaggio è chiarissimo: “Frasi riprovevoli, Rai3 si dissocia. Il talk è un modello da ripensare se cerca solo l’effettaccio per aumentare mezzo punto di share”, ha dichiarato Franco Di Mare.

Insomma, l’accusa – neppure troppo velata – è che Bianca Berlinguer “sfrutti” Orsini per far salire la curva dello share. Di Mare e la Berlinguer avevano già avuto un durissimo scambio di opinioni dopo la cancellazione del compenso di Orsini, che avrebbe dovuto percepire 2mila euro a puntata per prendere parte a CartaBianca. In passato, invece, sempre tra la Berlinguer e Di Mare il lunghissimo scontro su Mauro Corona, lo scrittore e alpinista poi reintegrato nel talk di Rai 3.

In quell’occasione la Berliguer si era schierata nettamente a favore di Mauro Corona che pur le aveva dato della “Gallina” e che per questo era stato bandito dal programma da Di Mare. La conduttrice si era però pubblicamente dissociata da questa decisione difendendo l’amico e perdonandolo per il termine utilizzato. Insomma un affronto ai vertici Rai che a quanto pare ancora non è stato digerito, tanto che Bianca sarà fatta fuori da CartaBianca già dalla prossima stagione.

