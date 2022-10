terremoto-rai,-il-video-che-incastra-remo-remigi-per-la-palpatina-in-diretta,-la-bortone-furiosa,-lui-fatto-fuori

Una pacca sul sedere in diretta televisiva e la Rai entra in crisi, mentre Memo Remigi viene sospeso. Un gesto che può essere visto in maniere completamente differenti. Lo schiaffo sul fondoschiena, infatti, ormai è diventato anche un gesto di amicizia e di scherno, così come una pacca sulla spalla. Allo stesso tempo, lo stesso schiaffo può diventare una molestia quando chi lo riceve non lo gradisce, e quando è fatto con libidine. Tantissime donne hanno sopportato nella vita questo genere di attenzioni da parte dell’uomo. Attenzioni che fino a poco tempo fa erano all’ordine del giorno ed erano ritenute addirittura normali.

Finalmente qualcosa sta cambiando e la donna si è decisa a far rispettare il suo corpo e i suoi spazi. E uno schiaffo sul sedere in diretta televisiva, a prescindere dal suo significato, è intollerabile. E’ quello che è accaduto a Oggi è un altro giorno, programma Rai condotto da Serena Bortone in cui Memo Remigi è un affetto stabile sin dall’inizio. Insieme a Jessica Morlacchi, vittima del suo comportamento scorretto. In diretta televisiva si è vista chiaramente la mano dell’uomo cadere sul fondoschiena di lei, che ha reagito infastidita schiaffeggiandola e riportandola al suo posto.

Un episodio che è stato notato dai telespettatori e che ha portato a delle conseguenze. In Rai gli animi si sono agitati moltissimo, ma alla fine la decisione presa è stata contro Memo Remigi, che è stato sospeso da Oggi è un altro giorno. A darne notizia la stessa Serena Bortone, che ne ha parlato ai suoi telespettatori: “Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato: in questo programma, in questa Azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo”.

Intanto lo stesso Memo Remigi, raggiunto da Fanpage, ha parlato per cercare di difendere la sua posizione. Il personaggio Rai ha cercato di minimizzare il tutto a un semplice scherzo tra amici: “Non c’è niente da spiegare, abbiamo sempre avuto un’atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. Le ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando le ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona. Non mi sembra che sia stato questo grande scandalo”.

Peccato che un gesto del genere, fatto davanti le telecamere della Rai, lancia un messaggio completamente sbagliato. Soprattutto quando è stato evidente che Jessica Morlacchi non ha affatto gradito e non trovava la mano morta così tanto amichevole. E’ un peccato che gli uomini ancora non comprendono quanto sia difficile essere sempre soggette a questo tipo di attenzioni sgradite. Avrebbe dovuto chiedere scusa, invece di giustificarsi e lanciarla sullo scherzo. Intanto, la vittima non si è espressa sull’argomento, se non con un post sibillino: “Non possiamo scappare da ciò che vuole il destino per noi. E’ la vita che decide, inutile impegnarsi a remare contro o forzare in positivo. Tutto accadrà al momento giusto e ciò che sarà sarà”.

Terremoto Rai, il video che incastra Remo Remigi per la palpatina in diretta, La Bortone furiosa, lui fatto fuori scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

Vittorio Rienzo