Terremoto Rai, Mara Venier fatta fuori a Domenica In, Maurizio Costanzo lancia la bomba: “Ecco chi mettono al suo posto e perchè”

La ricerca del nome che prenderà il posto di quello di Mara Venier a Domenica In è sempre più serrata e adesso a dire la sua è intervenuto nuovamente Maurizio Costanzo, che sembra aver trovato una candidata adatta. L’Italia intera sta aspettando con ansia di sapere che fine farà la domenica in casa Rai. Oggi zia Mara ne è sicuramente la regina, con ascolti alle stelle e interessanti ospiti. Purtroppo sappiamo che la conduttrice ha deciso di lasciare la trasmissione per dedicarsi ad altro. In un primo momento ha spiegato di voler trascorrere maggior tempo col marito e la famiglia.

Sono emersi però dei rumors che l’hanno legata al nome di Ferzan Ozpetek, regista turco molto famoso per aver girato Le fate ignoranti e La Napoli velata. Oggi, possiamo osservare un suo lavoro nel corso della pubblicità con Can Yaman e Claudia Gerini, che sponsorizzano la pasta De Cecco. Si dice che Mara Venier avrà un ruolo da protagonista in un film diretto proprio dal famoso regista, unito alla conduttrice da una forte amicizia che dura da anni. Sarebbe quindi questo il vero motivo per il quale il volto noto della Rai abbandonerebbe il suo posto a Domenica In.

Posto tanto agognato e desiderato da tantissime. E’ nato un vero e proprio totocalcio di nomi, tra cui quello di Bianca Guaccero, Francesca Fialdini, MariaTeresa Ruta e tante altre conduttrici che vedrebbero realizzarsi un sogno nel caso in cui venissero scelte dalla zia più amata d’Italia come erede di Domenica In. Ovviamente, chiunque subentrerà nella trasmissione domenicale avrà un bel paragone da reggere e sicuramente non sarà semplice. Nonostante questo, le vip vogliono mettersi in gioco e si sono candidate ufficialmente, chi prima chi dopo, per il lavoro tanto ambito.

Dovranno mettersi l’anima in pace perché una perfetta candidata già è disponibile. Come scrive Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo, il posto di Mara Venier a Domenica In dovrebbe essere destinato a un’altra biondona della Rai, tanto amata dal pubblico per la sua solarità e spontaneità. “Antonella Clerici ha tutte le carte in regola per sostituire la sua collega” scrive così il marito di Maria De Filippi, che tanto ne conosce di televisione e da moltissimi è considerato un maestro. La sua è una supposizione o il conduttore sa davvero cosa si muove in Rai? Fatto sta che i vertici Rai potrebbero seguire il suo consiglio e passare da una bionda all’altra.

Attualmente Antonella Clerici è impegnata con E’ sempre mezzogiorno in onda tutte le mattine su Rai 1 durante la fascia mattutina. Il suo impegno non è d’intralcio a una eventuale conduzione di Domenica In, che a breve resterà orfana ed è in cerca di una nuova presentatrice. I rapporti tra Mara Venier e la Clerici non sono sempre stati rose e fiori. Come due prime donne che si rispettino, hanno spesso litigato, come raccontò la stessa Antonella nel 2018 in una intervista per Maurizio Costanzo. Il rapporto tra le due donne si è risolto per il meglio ed oggi proprio Antonella Clerici potrebbe diventare la degna erede di Mara Venier.

