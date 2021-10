Terremoto Rai, Mara Venier lascia in anticipo Domenica In. Maurizio Costanzo svela la sostituta: “Sarà bravissima”

Mara Venier lascia Domenica In e Maurizio Costanzo lancia la bomba sulla sua sostituta. Ecco chi potrebbe prendere il suo posto. Stiamo parlando di Serena Bortone, di cui Maurizio Costanzo ha dichiarato: “Ha le carte in regola per Domenica In”. La grande conduttrice Serena Bortone è uno dei volti più popolari degli ultimi anni, con il suo Oggi è un altro giorno sta facendo riassaporare il gusto dell’intervista ai telespettatori di Rai1. La presentatrice ha attirato la curiosità non solo degli spettatori ma anche di vari addetti ai lavori, basti pensare a Maurizio Costanzo, che intervenendo su Nuovo si è espresso sulla padrona di casa di Oggi è un altro giorno.

Il marito di Maria De Filippi, che come risaputo è uno dei giornalisti italiani più attenti e informati, ha lanciato una clamorosa ipotesi sul settimanale: Penso che se davvero Mara Venier dovesse decidere di lasciare Domenica In, Serena Bortone avrebbe le carte in regola per prendere il suo posto nello storico programma di RaiUno ha scritto Maurizio Costanzo lanciando a sorpresa la candidatura della conduttrice al famoso format del primo canale.

Maurizio Costanzo elogia Serena Bortone: “Ad Oggi è un altro giorno vengono proposti personaggi affascinanti”

Proseguendo il proprio commento sul settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo si è soffermato ancora su Serena Bortone che da ormai un paio di anni è al timone del programma pomeridiano di Rai1 Oggi è un altro giorno. Tra le pagine del settimanale Maurizio Costanzo non ha risparmiato elogi al format capace di ottenere dati di ascolto molto interessanti: “Seguo questo interessante e rilassante spazio di RaiUno dal mio studio perchè vengono proposti personaggi molto affascinanti, anche se non sempre attuali” – ha scritto il giornalista riguardo al programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno – . “Può restare lì e fare un ottimo servizio per la tv oppure sostiture brillantemente Mara Venier”.

Mara Venier non rifarà Domenica In, Le parole di Platinette

Che domenica sarebbe senza Mara Venier in televisione? Sicuramente ben triste per il pubblico, ma anche per la Rai, dato che gli ascolti sono sempre stati altissimi da quando lei si è riappropriata del suo programma. Ma cosa succederà l’anno prossimo se Mara Venier deciderà di dire addio per sempre alla sua Domenica In? Ecco le parole di Platinette sul settimanale DiPiù (la rubrica: La Tv che vedo): “Diventa difficile pensare a cosa succederà senza di lei. Intanto, però, bisogna godersela”.

Mara Venier elogiata da Platinette: “Combattente che sa superare gli ostacoli”

E sempre Mara Venier è stata elogiata da Platinette sul settimanale DiPiù: “Non è una persona che si lascia sopraffare. Combattente nata che sa superare gli ostacoli”. Attualmente sta conducendo la sua tredicesima edizione di Domenica In e lo sta facendo con l’affetto pubblico da casa e finalmente anche con quello in studio, che l’applaude e ha il piacere di trascorrere la domenica pomeriggio in sua compagnia. Sono tanti gli ospiti che ogni domenica vanno da Mara Venier per farsi intervistare tra cui Walter Nudo, Nino D’Angelo, Federico Fashion Style. Se prima la padrona di casa si occupava nella prima ora di programma di covid, ora che finalmente la situazione sembra essere tornata alla normalità, ha preferito sostituire lo spazio covid con uno spazio più allegro dedicato al grande successo di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.

Domenica In ascolti: Mara Venier si difende bene da Amici di Maria De Filippi

Mara Venier si sta difendendo bene da Amici di Maria De Filippi, che Mediaset ha deciso di mandare in onda la domenica pomeriggio prima di Verissimo di Silvia Toffanin. Qui di seguito gli ascolti di Domenica In della puntata del 24 ottobre: 2.712.000 (17.07% di share) nella prima parte e poi 2.308.000 spettatori (share del 16.35%) nella seconda parte. Una bella sfida tra regine

