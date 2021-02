Un noto agente Rai avrebbe lasciato la moglie perché invaghito di un volto maschile del piccolo schermo. Se pensate che reality e show televisivi siano la maggior fonte di pettegolezzi è solo perché non conoscete quello che accade dietro le quindi. Amanti, spintarelle, servizietti sono tutti all’ordine del giorno ma vengono tenuti nell’ombra. A volte le notizie vengono fuori e sono sempre tra le più sconcertanti. E’ questo il caso che sta accadendo in Rai, dove per una cotta omosessuale un uomo sta decidendo di abbandonare la sua famiglia e sua moglie.A lanciare la notizia è Dagospia, il portale le cui fonti sono molto accurate. “A via Teulada si dice che un noto agente tv abbia lasciato la moglie perché si sarebbe follemente invaghito di Santino Fiorillo, la badante televisiva del pacato Pigi Diaco. Chi è?” scrive così Roberto D’Agostino, dando l’inizio a una vera e propria caccia all’agente. Tutto sarebbe quindi accaduto dietro le quinte di Io e Te, la trasmissione Rai diretta appunto da Pierluigi Diaco, che nell’ultimo periodo non è stata registrata a causa di un caso di Covid-19. Il fattaccio, dunque, probabilmente va avanti da molto. ( continua dopo la foto)

Ma chi è Santino Fiorillo? Il giovane ha partecipato a più di un programma Rai. Cominciando da Domenica In, solo quest’anno ha ottenuto un ruolo maggiore a Io e Te, dove precedentemente lavorava solo dietro le quinte. Ad aprirgli la strada per il piccolo schermo, una grande della televisione italiana che fa capo alla rete concorrente ma che non ha padroni: Maurizio Costanzo. “Tutto è cominciato con un bando per autori e sceneggiatori di Mediaset, partecipo alla selezione e conosco Maurizio Costanzo. Se oggi lavoro in Rai, è anche grazie alla sua palestra”.

Così ha raccontato Santino Fiorillo nel corso di un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. Sempre rivolgendosi al marito di Maria De Filippi ha detto: “Lui è davvero una persona generosissima, anche se a volte un po’ burbera, questo si. Mi ha insegnato un mestiere, devo tutto a lui. Non smetterò mai di ringraziarlo”. Questo è stato l’inizio della carriera di Fiorillo, approdato poi in Rai dove ha conquistato un ruolo e anche un agente, a quanto pare. “Vorrei che la televisione ospitasse di più i grandi artisti del passato, hanno tanto da raccontare.” Riguardo poi il salto di carriera:

“E’ stato Diaco, un anno fa, che conosceva le mie aspirazioni e a cui sono molto grato, a sfruculiarmi: ti va di apparire in video?” Così si è trovato alla guida della parentesi Il gossip che fu, l’inizio di un percorso che magari lo porterà al successo. E se non sarà la sua bravura sul piccolo schermo, lo faranno magari i gossip che lo vedono protagonista. Il biondo ed etereo Santino ha conquistato un famoso agente della Rai, spingendolo addirittura a lasciare sua moglie. Per ottenere questo, sicuramente non è servita la sua laurea in Scienze della Comunicazione. Chi sarà l’agente misterioso?

