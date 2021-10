Terremoto Rai, Stop improvviso alla Vita in diretta. Tagliato Alberto Matano, al suo posto Francesco Giorgino, Cos’è successo

La vita in diretta non va in onda: Alberto Matano, stravolto il pomeriggio. Matano lascia campo libero a Barbara d’Urso. Pomeriggio anomalo quello di ieri, lunedì 4 ottobre 2021, per Rai1: com’è già noto, Alberto Matano con La vita in diretta non è andato in onda, motivo per il quale la ‘rivale’ Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque ha avuto la possibilità di rosicchiare un bel po’ di telespettatori a Rai1.

La ragione del cambio di programmazione è stata l’edizione speciale del telegiornale del primo canale che Francesco Giorgino ha condotto per l’intero pomeriggio, dalle 14.50 alle 18.40, per seguire i risultati delle elezioni che si sono svolte nella giornata di domenica e nella mattinata di ieri.

Alberto Matano con La vita in diretta non va in onda: stop anche per Serena Bortone con Oggi è un altro giorno

Le modifiche alla programmazione di ieri non hanno riguardato solo Alberto Matano e La vita in diretta, ma anche Serena Bortone e Oggi è un altro giorno, come abbiamo scritto: la trasmisione è infatti saltata e al suo posto è andato in onda, già alle 14.00, Il paradiso delle signore, seguito appunto dall’edizione speciale del TG1 partita alle 14.50.

La vita in diretta torna in onda oggi: Alberto Matano di nuovo in video martedì poco dopo le 17.00 su Rai1

Da oggi programmazione regolare: Alberto Matano con La vita in diretta, dopo una settimana di grandi ascolti e lo stop di oggi, sarà infatti di nuovo in onda puntualissimo subito dopo l’edizione breve del telegiornale di metà pomeriggio.

Francesco Giorgino vuole ‘sfrattare’ Alberto Matano?

E’ questa la domanda che si pone il settimanale Oggi nella rubrica Ah saperlo dedicata alle pillole di gossip. I due ex colleghi del Tg1 sono stati in questi giorni alle prese con una staffetta pomeridiana che ha visto alternarsi speciali del telegiornale diretto da Giuseppe Carboni e le puntate de La Vita in Diretta per seguire le elezioni amministrative. La decisione dell’azienda di affidare molto spazio in palinsesto al tg per consultazioni e comunicazioni ufficiali si è rivelata poco apprezzata dal punto di visto auditel, portando a casa ascolti deludenti, una rete generalista gode di una impostazione differente dall’approccio da all news per esempio di La7.

Giorgino, secondo il giornale diretto da Umberto Brindani, mirerebbe proprio a quella fascia dove è in onda lo storico contenitore: “A Saxa Rubra si sussurra che il noto mezzobusto sognerebbe un programma del daytime per la prossima stagione. Dopo aver rifiutato a settembre scorso la guida di Unomattina avrebbe messo nel suo mirino un titolo più forte: La Vita in Diretta, ora condotta con successo da Alberto Matano. Solo voci di corridoio? Ah saperlo”, si legge sul numero in edicola.

In effetti lo spazio condotto da Matano ha sorpreso ottenendo ottimi ascolti e riportando la leadership pomeridiana a Rai1 con le vittorie quotidiane contro il competitor Pomeriggio 5. Difficile non tenere conto di questo aspetto, da sottolineare che il prossimo luglio Fabrizio Salini lascerà la poltrona di amministratore delegato favorendo un cambio nel gruppo dirigenziale. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

