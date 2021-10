Terremoto Rai, Stravolgimenti assurdi. Ecco le trasmissioni che chiudono. “Nel mirino anche Matano”. Cosa succede”

La Rai si rivoluziona completamente a partire dal 2022. Fabrizio Salini ha preparato nei dettagli una grande riforma portata a termine da Carlo Fuentes. I direttori di rete diventeranno dei semplici organizzatori di palinsesti, perdendo gran parte del loro potere. A decidere tutto ci saranno solo due direzioni di genere: una che si occuperà delle prime serate; un’altra dei daytime. Già altre reti funzionano in questo modo e la rete di Stato ha deciso di seguire questo esempio, per evitare competizioni, eliminare alcune trasmissioni, far prendere le decisioni esclusivamente alle due persone designate.

Una vera e propria rivoluzione per la Rai. Mancano pochi mesi prima che la riforma venga attuata, ma già si fanno i nomi di chi saranno i direttori di genere. Per quanto riguarda la prima serata, sembra che il primo nome su cui si punterà sarà Stefano Coletta, che attualmente è il direttore di Rai 1. A partire da gennaio sarà lui a occuparsi delle trasmissioni che ci terranno compagnia la sera su tutti e tre i primi canali. Per quanto riguarda il daytime, invece, si pensa che la scelta possa ricadere su Franco Di Mare. Ma l’uomo è vicino alla pensione e quindi potrebbe trattarsi anche di qualcun altro.

La super direzione del daytime dovrà occuparsi delle produzioni di mattino, mezzogiorno, pomeriggio, preserale, access e seconde serate. Non più una linea verticale su ogni canale, ma una direzione orizzontale che si occuperà allo stesso tempo di Rai 1, 2 e 3. In questo modo si vanno a evitare le sovrapposizioni di programmi e soprattutto la concorrenza interna tra i format che parlano allo stesso target di riferimento. Ognuno avrà un orario diverso in modo da concentrare lo share tutto su di se. Soprattutto, si vogliono anche eliminare i programmi che non fanno ascolti e che tolgono solo risorse a quelli di successo.

La scelta dei programmi sarà quindi gestita esclusivamente dalla direzione di genere, mentre ai direttori di rete spetterà solo il compito di organizzare i palinsesti. Un vero calo di responsabilità e di potere a cui si dovranno abituare. Per il momento, per la direzione di Rai 1 è stato individuato il nome di Federica Lentini e Giovanni Anversa; per Rai 3 si pensa a Rosanna Pastore; per Rai 2 salta fuori il nome di Massimo Lavatore. Intanto, sicuramente la Rai cui siamo abituati cambierà drasticamente. Nei primi mesi del 2022 dovremo prestare attenzione per capire che fine faranno i nostri programmi preferiti.

Come Un posto al sole, che potrebbe essere spostato di orario. Sono tantissimi anni che l’amatissima fiction della Rai, ambientata a Napoli, va in onda nel pre serata. Ma con la nuova direzione di genere sembra che non sarà più così e che la messa in onda verrà anticipata alle 18:30. Non sappiamo se sarà solo un tentativo per vedere se anche gli affezionati telespettatori sono disposti ad anticiparsi, oppure se sarà una scelta definitiva che potrebbe seriamente mettere a rischio la famosa soap. Al suo posto, su Rai 3 ci sarà una striscia politica con Lucia Annunziata.

Ma Non solo. Anche il programma di Andrea Delongu che doveva partire a settembre non è più nei palinsesti. Dandolo scrive inoltre su Oggi che anche Detto Fatto di Bianca Guaccero sarebbero in bilico, pronto alla chiusura. Indiscrezioni vogliono anche dei cambiamenti per quanto riguarda i giochi a quiz del serale. Salvo invece Alberto Matano e la sua Vita in diretta che invece resta un caposaldo di Rai 1 e anzi da qualcuno è stato accusato di essere “intoccabile” per sue conoscenze.

