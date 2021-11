Terremoto Rai, Tale e Quale Show tagliato, La sfida tra campioni non andrà in onda. Carlo Conti infuriato, Cos’è successo

Tale e Quale show non andrà in onda venerdì 12 novembre. Il programma che sta riscuotendo enorme successo sulla Rai dovrà subire uno stop. Un duro colpo per il presentatore, Carlo Conti, e per tutti gli affezionati telespettatori. Quest’anno lo share è molto elevato al punto da superare quasi sempre la concorrente Mediaset che nella stessa prima serata manda in onda il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. In una appassionante sfida musicale, il pubblico assiste ogni puntata alle incredibili trasformazioni degli artisti in gara, pronti a esibirsi rigorosamente dal vivo e a calarsi nei panni delle più grandi star della musica.

Quest’anno i concorrenti che stanno facendo appassionare i telespettatori sono: la show girl Alba Parietti; la cantante Francesca Alotta; la conduttrice Stefania Orlando; l’ex letterina Federica Nargi; la cantante Deborah Johnson; l’attore comico Biagio Izzo; l’ex concorrente del GfVip Pierpaolo Pretelli; il cantante Dennis Fantina; il comico Ciro Priello dei The Jackal; i Gemelli di Guidonia; l’attore Simone Montedoro. Un cast davvero eccezionale ma soprattutto che lavora duro per riuscire a portare sul palco della Rai delle ottime performances, cercando di imitare movenze e voci dei artisti scelti per loro.

Venerdì 5 novembre è andata in onda l’ultima puntata di questa competizione Rai a Tale e Quale Show. A vincere sono stati i Gemelli di Guidonia con 396 punti. Ultimo ma non ultimo, Biagio Izzo, che ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e che è stato il vero successo dello show. Le sue esibizioni, pur non ottenendo grande punteggio, hanno sempre esaltato giudici e pubblico e soprattutto hanno portato in studio tanta leggerezza e divertimento. Se gli sfidanti di quest’anno hanno terminato la loro competizione, a breve avrà inizio il Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show.

Personaggi che hanno vinto passate edizioni della trasmissione Rai torneranno in scena per sfidarsi con i campioni in gara più altri cinque concorrenti che hanno ottenuto successo nella competizione appena andata in onda. Il pubblico non vede l’ora di assistere alle performances dei migliori, ma dovrà aspettare due settimane prima di poter giudicare da casa i personaggi. Venerdì 12 novembre infatti Tale e Quale Show ha subito uno stop e non andrà in onda. La Rete di Stato sul suo primo canale deve dare spazio alla partita di calcio che vedrà l’Italia sfidarsi contro la Svizzera.

In campo scenderà la Nazionale italiana, che quest’anno ci ha fatti sognare vincendo gli Europei e che adesso deve pensare a qualificarsi per i Mondiali di calcio 2022. Un appuntamento realmente importante al quale la Rai non poteva sottrarsi, mettendo quindi una pausa al suo show di maggiore successo. Per vedere la sfida tra i campioni dovremo quindi aspettare venerdì 19 novembre. Molti telespettatori, soprattutto quelli che non sono appassionati di calcio, hanno storto il naso alla notizia. Vedremo se per quella serata la Mediaset e Alfonso Signorini riusciranno ad alzare il loro share.

