terremoto-un-posto-al-sole,-tre-ritorni-entusiasmanti-di-vecchi-protagonisti-e-un-addio-incredibile.-fan-in-delirio

Un Posto al Sole è la fiction Rai che tiene compagnia ai telespettatori italiani da moltissimi anni e, col tempo, abbiamo dovuto dire addio a molti dei suoi personaggi. Ma allo stesso tempo ne abbiamo visti tornare degli altri. Il palazzo Paladini è diventato come una vera famiglia in cui si viene e si va, in base agli impegni del momento e alle varie fasi di vita. C’è chi decide di lasciarla per sempre, per dedicarsi ad altro o ritirarsi in famiglia. Chi la usa come trampolino di lancio per avere successo nel mondo del piccolo schermo. Chi rimane imperterrito al suo posto senza mai andare via.

A Un Posto al Sole il riciclo dei personaggi è ormai un modus operandi conosciuto. Del resto, le trame girano intorno a molte persone e non tutte possono avere la stessa importanza nello stesso periodo. Per questo, gli autori decidono ciclicamente di mandare a casa qualcuno degli attori, per poi dedicargli nuove attenzioni quando la trama sarà nuovamente pronta per lui. A breve a fare il suo rientro nella famosa soap opera ambientata a Napoli sarà Samantha che interpretava il ruolo di Arianna, moglie di Andrea. Davide Devenuto ha deciso di lasciare definitivamente il suo posto.

Così, Andrea e Arianna sono andati via da palazzo Paladini per cercare di adottare un bambino. Un allontanamento necessario per dare la scusa ad Arianna di tornare senza il suo Andrea, con una storia davanti tutta nuova. Samantha continuerà quindi a tenere il suo posto all’interno di Un Posto al Sole e soprattutto al fianco di suo marito. Nel 2017 infatti si è sposata con Michelangelo Tommaso, che nella soap interpreta Filippo. I due si sono conosciuti proprio sul set e hanno una bambina di nome Sole. Pochi mesi fa, sono stati ospiti di Chi l’ha visto? per parlare delle truffe amorose online.

Le loro foto insieme sono state usate, senza consenso, per adescare nuove vittime sul web. Un problema che riguarda ormai moltissimi personaggi del piccolo schermo, chiamati a giustificarsi per delle truffe di cui non sanno nulla ma per le quali hanno prestato inconsapevolmente il volto. Chissà se nel futuro di Arianna a Un Posto al Sole possa nascondersi proprio una nuova storia d’amore. Sarebbe fantastico per i telespettatori da sempre innamorati dell’amore e affezionati ai personaggi.

Intanto, gli appassionati di Un Posto al Sole sono pronti a riaccogliere la protagonista, anche se ultimamente hanno dovuto dire addio ad altri personaggi cui erano molto affezionati. Tra questi ricordiamo Teresa, seguita poco dopo da Otello. I due sono stati una bellissima coppia nella soap. Per un periodo è stata fatta fuori anche Marina, suscitando la rabbia del pubblico.

Ma l'emergenza è rientrata e la donna è nuovamente sul set. A breve vedremo tornare per una comparsa anche Nunzio e Lara e lo stesso Otello che rientrerà ma solo per poche puntate. Nunzio in particolare dopo i guai che stava combinando a causa di alcuni brutti giri il ragazzo sembra essere tornato sulla retta via. Ma sarà anche il momento di un addio nella soap. Infatti un personaggio è destinato presto a lasciare la fiction.

