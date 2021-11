Terremoto Uomini e Donne, Gemma Galgani fatta fuori dopo Natale. Costanzo: “Mi dispiace, Maria sbaglia, ecco cos’è successo”

Gemma Galgani potrebbe essere allontanata da ‘Uomini e Donne’. Lo storico volto del programma di Canale5 infatti dopo tanti trascorsi nel salotto tv del primo pomeriggio della rete ammiraglia di Mediaset non è ancora riuscita a trovare l’uomo giusto per lei. La redazione starebbe quindi pensando che potrebbe essere arrivato il momento di dare più spazio ad altri personaggi e in effetti con l’arrivo di Isabella come alter ego di Gemma, in molti l’avevano già supposto.

Sono queste le ultime indiscrezioni che girano pensando alla ripresa del programma dopo le vacanze natalizie. In questi giorni la dama over di Uomini e Donne, è stata anche duramente attaccata dal pubblico a casa, che la accusa di essere falsa e di trovarsi in trasmissione solo per fama e non per cercare l’anima gemella. Gemma infatti ha trovato “il pelo nell’uovo” anche nell’ultima storia da lei vissuta con Constabile, che invece sembrava, finalmente, molto genuino nei suoi confronti.

Insomma il pubblico è stanco e stando alle voci anche la redazione di Maria de Filippi starebbe pensando a un cambio in tale direzione. Eppure dalla parte di Gemma si è schierato un pezzo da novanta. Sì, Maurizio Costanzo, tra i protagonisti indiscussi della tv italiana e marito della De Filippi, ha fatto sapere di essere contrario al fatto che alla Galgani non venga più dato spazio nello show e che sarebbe molto dispiaciuto se questo accadesse.

Attraverso il settimanale ‘Nuovo’ ha fatto detto: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Sarebbe un grosso sbaglio. Gemma Galgani ormai è un volto storico di Uomini e Donne e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori”. “Certo, non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore di Uomini e Donne.

Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate”, ha poi aggiunto. Maria de Filippi ascolterà quindi il consiglio del marito? In molti sperano di si anche perchè le vicende di Gemma appassionano tante donne che seguono Uomini e Donne e che si rivedono in questa donna avanti con l’età ma col cuore di una ragazzina

