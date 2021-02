terremoto-uomini-e-donne,-il-cavaliere-smascherato:-ha-passato-la-notte-con-due-dame-in-contemporanea.-la-rivelazione-bomba,-fan-sotto-choc

Oggi è la giornata della scelta di Davide a Uomini e Donne, il tronista pugliese dopo il suo lungo percorso è rimasto con sole due corteggiatrici, Beatrice e Chiara e sarà proprio quest’ultima a lasciare lo studio insieme al bel tronista dopo una cascata di petali di rose e dichiarazione d’amore. Beatrice purtroppo non sarà la scelta e lascerà in lacrime il programma dopo aver dato un ultimo abbraccio a Davide, anche lui piangente. Se volete conoscere tutto le anticipazioni della giornata odierna leggete qui:

Ma adesso arriviamo alle anticipazioni di Uomini e Donne che riguardano lo scandalo del momento, ovvero il caso degli inesistenti filmini intimi dell’ormai ex dama over Aurora Tropea. Facendo un sunto, nelle scorse puntate la dama è stata quasi costretta a lasciare il programma perchè aggredita in studio dal suo ex frequentante, Giancarlo, che ha insinuato che ci fossero dei filmini spinti della donna salvo poi mostrarne uno del tutto innocente e dichiarando di non poterne far vedere altri. Aurora ha negato tutto e legittimamente arrabbiata ha lasciato la trasmissione in lacrime.

Dopo tutto ciò Aurora si è vista costretta a diffidare sia Giancarlo che la trasmissione di Uomini e Donne, e Maria ha precisato che non potrà più essere fatto il nome di Aurora in puntata. A nulla sono infatti valse le scuse che Giancarlo ha fatto pubblicamente ammettendo che forse si stava anche innamorando della donna. Aurora ha replicato anzi sui social che le toppe sono peggio dei buchi. Ma Giancarlo si è presto reso protagonista di un nuovo fatto alquanto strano all’interno del programma. Vediamo cos’è successo

Al contrario di quanto il pubblico di Uomini e Donne si aspettasse, Giancarlo non è stato allontanato dal programma anzi è stato di nuovo protagonista. Il cavaliere si è visto con Angela, con la quale lui è uscito un paio d’ore, facendo arrabbiare molto Alessandra, in quanto aveva prenotato per loro due una camera d’albergo per un paio di giorni, però Giancarlo dovendo vedersi con Angela, l’ha lasciata all’ora di cena. Lei a questo punto si è vista costretta a mangiare da sola, dopo aver pianificato ben altro happy ending.

Poi lui, alla fine, è tornato più tardi in albergo da lei, trascorrendo la notte insieme. Alessandra era d’accordo sul fatto che lui vedesse anche altre persone, ma non in questo modo, in quanto si è sentita offesa, per cui decide di interrompere la conoscenza, anche se inizialmente ha avuto un attimo di tentennamento, tanto da spingere Tina ad accusarla di non avere gli attributi. In fondo cosa si aspettava da un uomo che ha dichiarato di aver avuto ben 90 donne in poco tempo e alcune anche contemporaneamente? Angela sta frequentando comunque anche Biagio e lo reputa una brava persona, però vuole capire se il suo modo di essere e di fare segue un copione, quindi la loro frequentazione continua almeno finchè non avrà le idee più chiare. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere, Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

