terremoto-uomini-e-donne,-pinuccia-denuncia-il-programma.-maria-de-filippi-chiede-aiuto-a-gemma

E’ sempre più chiaro a Uomini e Donne che Tina Cipollari ha una nuova vittima: Pinuccia. Le scorse stagioni tutte le sue attenzioni erano concentrate su Gemma Galgani, che non riusciva (e non riesce) a trovare una persona con cui trascorrere serenamente gli anni della vecchiaia. Ma da quando l’anno scorso Maria De Filippi ha fatto spostare i riflettori dalla dama alla sua amica, Ida Platano, anche l’opinionista si è dovuta adattare. Ma lei non si lascia abbattere e non perde mai un colpo, al punto che ha trovato una donna che reagisce malissimo alle sue bravate.

Pinuccia non riesce ad affrontare Tina Cipollari e nell’ultima puntata ha affermato anche di volerla denunciare. E’ successo quando lei si è trovata al centro dello studio di Uomini e Donni con Piero, che l’aveva invitata a uscire. Il cavaliere non ha avuto buone parole nei confronti della dama, regalando un assist all’opinionista per attaccarla come sempre. La signora non è riuscita a controbattere ed è uscita dallo studio in lacrime. Una cosa che succede molto spesso e che dispiace molto a Maria De Filippi, che subito è corsa ai ripari mandando dietro le quinte Alessandro Rausa.

Lui è il cavaliere di cui Pinuccia si è innamorata, ma che vuole avere con lei soltanto un’amicizia e conoscere altre signore. Nonostante questo, i due sembrano molto legati e l’intervento di Alessandro diventa determinante per riportare la dama in centro studio a Uomini e Donne. Al suo rientro, Maria De Filippi, che già precedentemente aveva cercato di difenderla con la Cipollari, le chiede se a questo punto lei avesse intenzione di denunciarla. Nelle riprese del dietro le quinte, infatti, si vede la signora in lacrime che confida al suo amato di non riuscire più a sopportare gli attacchi di Tina.

La risposta di Pinuccia, infatti, è positiva: “Se continua così sì. All’età che ha dovrebbe avere un po’ di educazione”. Maria De Filippi quindi ha chiamato in aiuto Gemma Galgani, che per anni ha subito le angherie di Tina Cipollari. Dopo mesi di litigi a Uomini e Donne, la donna sembrava aver sviluppato una sorta di immunità nei riguardi dell’opinionista. Per questo poteva risultare illuminante un suo consiglio per la dama di Vigevano. La torinese le ha quindi spiegato che quelle versate a causa della vamp sono lacrime inutili, perché lei le andrà contro sempre e per qualsiasi motivo.

“Pinuccia ascolta, fattele scivolare queste cose. Devi riuscire a superare questi momenti. Io continuo a stare qui a testa alta, perché quello che mi dice non mi tocca. Lascia correre e non andare a piangere fuori. Basta piangere per lei, non ne vale la pena. Appena c’è un’occasione buona tanto lei ti offende”. Ovviamente, l’intervento di Gemma Galgani ha scatenato la rabbia di Tina Cipollari, che subito si è agitata ed è passata all’attacco della torinese: “Ma stai seduta. E’ arrivata la dea della saggezza. Olivia stai seduta”. Chissà se la redazione di Uomini e Donne dovrà realmente, prima o poi, fronteggiare una denuncia per la sua opinionista.

Vittorio Ferla