terremoto-uomini-e-donne,-spunta-il-video-piccante-della-famosissima-protagonista-senza-neanche-gli-slip.-lei-distrutta:-“non-sono-una-maiala”-“ecco-il-video-integrale 

La foto censurata di Eleonora Rocchini

L’ex corteggiatrice e scelta di Oscar Branzani a Uomini e Donne, nei giorni scorsi ha postato un video realizzato per un brand dove si mostra senza veli. Nonostante il suo profilo fosse verificato, il post è stato rimosso scatenando le ire della giovane toscana che si è detta pronta ad una battaglia contro il proibizionismo. Eleonora Rocchini senza peli sulla lingua attacca Instagram dicendosi “Scioccata” per la rimozione di un post dove lei compare senza veli.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e scelta di Oscar Branzani, che ora si è rifatta una vita al fianco di Nunzio Moccia, attraverso delle stories Ig dichiara: “Vediamo le peggio porcate e per un video di nudo, dove io non trovo nessuna volgarità nel mostrare il proprio corpo, anzi… siamo liberi comunque di mostrarci… Credo che ci sia differenza tra mostrare il corpo e fare la maiala e dato che su Instagram ci sono tante maialine che non vengono censurate e il post di Eleonora viene censurato, io starò da oggi fino a tre giorni a postarvelo a gogò, Instagram mi deve bloccare, mi deve eliminare il profilo. Devo fare la lotta contro questa cosa del nudo, contro questo proibizionismo inventato dalle leggi di non so che c**o di cosa”.

Detto, fatto. La Rocchini ha ripostato il video che in pochissime ore ha raggiunto migliaia di visuoalizzazioni, lanciando una frecciatina: “Continuate a segnalarmi, continuerò a ripostarlo all’infinito”. Centinaia i commenti a sostegno della giovane influencer, tra i volti noti figurano Ludovica Valli: “Sei stupenda amore, fregatene di tutti e tutto. Testa alta e vai per la tua strada come hai sempre fatto…ps: io pure con questo panzone mi spoglierei nuda ogni giorno lo sai…sei splendida”. ( In basso il video dell’ex di Uomini e Donne censurato)

Uomini e Donne, Maria censura un bacio

Certo fa discutere questa scelta della Rocchini quando nella trasmissione che l’ha lanciata hanno censurato persino un casto bacio. Dalle anticipazioni infatti sappiamo che la tronista di Uomini e Donne ha baciato un suo corteggiatore, vediamo le anticipazioni riguardo Sophie. Matteo si presenta a casa sua con il pranzo ed un regalo, un quadro con tre foto delle loro esterne che hanno fatto durante il loro percorso a Uomini e Donne. In studio lui ha dichiarato che quel giorno era triste, perchè sarebbe stato il compleanno di una persona cara venuta a mancargli, pensava che non sarebbe riuscito a combinare molto a livello morale, ma invece veder lei nell’accoglierlo così calorosamente, lo ha aiutato molto, l’ha sentita molto vicina ed è stato molto contento di ciò.

Giorgio invece l’ha portata a cena in “casona” e verso la fine…lei ha deciso di far spegnere le telecamere di Uomini e Donne per baciarlo senza mascherina, Maria spiega che loro non possono mandare in onda i baci e che ha dovuto censurare le scene, ma loro, prendendosi le dovute responsabilità, possono decidere di scambiarselo (uno, due…cosa conta, in fondo sono solo numeri…). Matteo rimane molto male della cosa, all’inizio cerca di non sviscerare altri punti dell’esterna, non soffermandosi sulla cosa, ma quando Maria insiste sul farlo esprimere sull’accaduto…lui è costretto a riconoscere di non essere felice di ciò che è successo. Ha paura di restare deluso da questa situazione, e Maria cerca di farlo aprire, facendogli domande del tipo: “Ora chi chiamerai per sfogarti?”, lui risponde che avrebbe chiamato prima la sorella e poi il suo migliore amico e spiega che quando si innervosisce va a correre e si dedica allo sport. Se volete altre anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne LEGGETE QUA

