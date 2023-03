Terreno vira criadouro de animais peçonhentos e assusta moradores no Jardim Margarida, em Mogi

Vizinhança diz que terreno abandonado causa transtornos há anos; animais de grande porte já foram mortos no local por picada de cobra. Prefeitura afirma que fez roçagem em terreno e que orientou a população, além de alertar sobre prejuízo de descarte irregular de materiais. Pais se preocupam em deixar filhos na escola por conta de aparição de animais peçonhentos

Moradores do Jardim Margarida, em Mogi das Cruzes, reclamam da falta de limpeza e segurança em um terreno da região. Além do mato alto e lixo espalhado, o local virou “esconderijo” de animais peçonhentos, como cobras. Prefeitura afirma que fez roçagem em terreno e que orientou a população, além de alertar sobre prejuízo de descarte irregular de materiais (veja nota completa abaixo).

Segundo os moradores, o terreno abandonado causa transtornos há anos. Altamir Coutinho mora há 35 anos no Jardim Margarida e, durante esse período, um problema acompanhou a rotina por lá. “É uma área de mata, e de uns dias para cá está pior. Como aqui é brejo, agora que está começando a vir para o seco, a população vai sofrer muito”, comenta.

Ainda de acordo com o Altamir, ele tinha comprado dois animais de grande porte para ajudar no sustento da família, mas que foram mortos após uma picada de cobra “Deixo eles amarrados já para não vir para o asfalto e não acontecer acidente. Quando vi foi um choque, porque um animal que eu criei desde novinho, nascido e criado em casa, fico meio sentido”, relata.

Ao lado de um terreno abandonado fica uma escola municipal, que segundo o presidente da Associação dos Moradores, Henrique Soares, atende a mais de 200 crianças. Ele conta que já recebeu várias reclamações dos pais sobre animais peçonhentos que aparecem no local.

“Todo mundo está apavorado. O pessoal não deixa eu dormir à noite, é gente me ligando, áudio, e eu já falei que já foram tomadas providências, que estamos cobrando para ver o que vai ser feito, mas eles querem que venham com urgência para fazer a limpeza da área toda e matar as cobras”, explica.

Em outubro do ano passado, João Victor, de 11 anos, foi picado por uma cobra enquanto brincava em um terreno no Distrito de César de Sousa. Depois de mais de dez dias na UTI em coma induzido, o garoto não resistiu e veio a óbito.

Com medo de reviver a situação, alguns moradores do Jardim Margarida decidiram limpar o terreno por conta própria. O prensista, Júlio Cézar de Oliveira chegou a colocar bancos e plantar algumas árvores para tentar com que o espaço ficasse mais “seguro”, mas para os moradores falta um apoio maior da Prefeitura.

“Conversei com o diretor do Serviços Urbano e ele disse que em uma semana mandaria a equipe para fazer a limpeza, mas a gente sabe que em uma semana pode acontecer muita coisa e que tem muitas crianças aqui. Os pais não estão trabalhando tranquilos, porque sabem que o local está cheio de cobras”, diz Júlio.

“Tem que fazer uma limpeza urgente dessa área toda porque não é só aqui na mata, tá saindo em vários locais do bairro”, relata presidente da Associação dos Moradores.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que os serviços de roçagem foram executados na área no dia 8 de março, conforme previsto no cronograma da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.

“Durante a limpeza do terreno, foram encontrados diversos materiais descartados irregularmente, o que pode auxiliar na proliferação de bichos. O descarte irregular não se justifica, pois a cidade possui de forma permanente coleta de lixo domiciliar, coleta seletiva, ações como o Projeto Cidade Bonita (mutirão de zeladoria com carta de serviços completa, inclusive com a Operação Cata-Tranqueira, que recolhe objetos sem serventia), além de três Ecopontos para o descarte correto de inservíveis”.

Ainda segundo a Prefeitura, a orientação aos moradores é que, ao flagrar este tipo de comportamento, entrem em contato imediatamente com o Departamento de Fiscalização de Posturas, pelo telefone 153. Ao receber a denúncia, uma equipe é enviada para realizar a fiscalização.

“A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, também esteve no local e fez ações de orientação à população sobre cuidados que devem ser adotados na rotina, já que o local fica próximo a áreas de mata e várzea”, completou.

