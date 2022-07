Terribile Lutto In Rai. E’ Morta la famosa attrice di “Che Dio ci aiuti”. L’addio di Elena Sofia Ricci, Fan distrutti

Il 24 luglio c’è stato un grande lutto nel mondo dello spettacolo e a darne l’annuncio è stata anche Elena Sofia Ricci. Quest’ultima, con tanta tristezza e dolore ha dato il suo saluto all’attrice e doppiatrice siciliana Carla Cassola. Compagna dell’attore Andrea Tidona, Carla era soprattutto una grandissima attrice di teatro, oltre che televisiva, e sono stati tantissimi i colleghi a darle l’ultimo saluto e ad esaltarne la sua grandezza sia lavorativa che personale.

La Cassola è morta a Roma, all’età di 75 anni a causa di una malattia. Durante la sua splendida carriera ha lavorato con tantissimi personaggi importanti e in tantissimi film di successo tra cui quelli di Tinto Brass, Franco Busati. Ha recitato anche in diverse fiction di successo come Il maresciallo Rocca e, la più recente, Rocco Schiavone. Come già preannunciato, Carla era nota soprattutto nell’ambiente teatrale e proprio la sua collega Elena Sofia Ricci le ha dedicato delle bellissime parole.

“Grazie per tutto quello che ci hai insegnato. Spero di portare un centesimo della tua forza”. Ciò che più ha straziato è stato il fatto che Elena Sofia Ricci si è mostrato molto rammaricata per non aver fatto in tempo a fare lo spettacolo con la sua amata collega a causa dell’improvvisa morte. “Ciao Carla. Non ce l’abbiamo fatta a farlo insieme questo tuo ultimo spettacolo, ma grazie per tutto quello che ci hai insegnato ancora in questi mesi.”

Queste sono state le parole che Elena Sofia Ricci ha scritto nelle sue instagram stories dopo la triste notizia ricevuta. L’amatissima attrice de I Cesaroni e di Che Dio Ci Aiuti dovrà fare i conti con tale perdita ma allo stesso tempo dovrà essere forte per continuare a fare il suo lavoro, magari ricordando e avendo sempre vicino la sua amata collega Carla. La Ricci, infatti, ultimamente è molto impegnata sia a teatro che nelle riprese della nuova stagione di Che Dio Ci Aiuti 7 che andrà in onda a inizio 2023.

A dispetto di quanto si vociferava, la Ricci tornerà ad essere protagonista dell'amatissima fiction di Rai 1 nelle vesti di Suor Angela. Ma, con rammarico dei fan, sarà l'ultima stagione cui prenderà parte poiché proprio nelle prime puntate Suor Angela farà le valigie per poi uscire scena. Un ruolo importantissimo, tanto da diventare protagonista, sarà quello di Azzurra interpretato da Francesca Chillemi.

Terribile Lutto In Rai. E' Morta la famosa attrice di "Che Dio ci aiuti". L'addio di Elena Sofia Ricci, Fan distrutti