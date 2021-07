terribile-lutto-per-la-scrittrice:-i-dettagli-di-un-tragico-episodio-senza-precedenti

Orribile tragedia per una delle autrici più amate ultimamente, scrittrice della celebre saga che sta appassionando gli spettatori di tutto il mondo

La scrittrice mentre si scatta un selfie (Instagram)

Sembra quasi una delle trame dei suoi romanzi letti da milioni di persone, se non fosse che è tutto tragicamente vero. Il destino, beffardo e crudele, è proprio il caso di dirlo, ha colpito la scrittrice statunitense con violenza, togliendole in un attimo due delle persone a lei più care.

La notizia è trapelata solo poco fa, anche se l’accaduto risale alla fine di giugno. L’artista ha perso sia il padre che la sorella in un incidente automobilistico. I due congiunti sono deceduti sul colpo per le gravi ferite riportate, coinvolte anche altre persone, per fortuna non in modo drammatico.

A darne notizia è stata la stessa autrice per mezzo di un post sul suo profilo Instagram, in cui ha ricordato i dettagli della disgrazia e reso omaggio ai suoi cari.

La scrittrice Julia Quinn vittima di una tragica disgrazia

Lei, Julia Quinn, è conosciuta dai lettori di decine di Paesi grazie ai suoi libri romantici e avvincenti. Ultimamente è balzata agli onori della cronaca per la trasposizione da parte di Netflix della sua serie Bridgerton.

Bridgerton di Netflix (Instagram)

La serie tv, prodotta da Shonda Rhimes, ha riscosso un successo incredibile ed è già in lavorazione la seconda stagione. Netflix l’ha inoltre confermata anche per una terza ed una quarta.

Purtroppo il fato è spietato e dopo tanto successo e felicità ha colpito Julia dove fa più male. L’incidente è avvenuto il 29 giugno nello Utah e a essere uccisi sul colpo sono stati il padre, Steve Cotler 77 anni e la sorella Violet Charles di soli 37. Morto anche il cagnolino che viaggiava con loro.

La disgrazia che li ha visti coinvolti, da quanto riferito da fonti locali, sarebbe nata in seguito a uncarico di borse non fissate adeguatamente su un camion, che si sono rovesciate in strada. Cotler e la figlia hanno quindi inchiodato con la loro auto, ma sono stati colpiti da dietro da un pick up, guidato da un conducente che è risultato poi avere un tasso alcolemico tre volte superiore alla norma.

Amaro il commento della Quinn, che sul suo Instagram ha così scritto: “Ho perso mio padre e non ho mia sorella con cui sfogarmi”.