terribile-lutto-per-maria-de-filippi:-muore-prof-di-amici-per-improvvisa-crisi-respiratoria.-fan-sotto-choc

L’amatissimo attore e scrittore John Peter Sloan è morto nella tarda serata del 25 marzo. Si era fatto amare in Italia per aver insegnato l’inglese in modo facile e divertente presenziando anche nelle vesti di docente anche ad Amici di Maria De Filippi, oltre a Verissimo, Zelig e La Vita in Diretta. Amava molto scherzare nel suo modo british e sul suo amore per il nostro Paese. Proprio ad Amici di Maria De Filippi, era intervenuto in più occasioni soprattutto quando all’interno del talent show del sabato pomeriggio di Canale 5 era stata formata una piccola finestra su La Scimmia, il reality show andato in onda tra il 2012 e il 2013 in cui insegnanti e alunni vivevano come in un vero e proprio collage e chiuso a causa dei bassi ascolti.

Amici di Maria De Filippi: E’ Morto l’ex professore per una crisi respiratoria

L’ex professore di Amici di Maria De Filippi John Peter Sloan è morto a Menfi, in Sicilia. L’attore soffriva d’asma sin dalla nascita e a portarlo via è stata una grave crisi respiratoria. Secondo le informazioni che stanno circalando sul web, l’attore era stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. Nonostante i vari tentativi di rianimarlo non c’è stato nulla da fare. John Peter Sloan è deceduto.

Il professore John Peter Sloan è morto. Il suo ultimo desiderio

Come riportato da Fanpage, John Peter Sloan morto aveva un desiderio espresso prima della sua scomparsa. L’ex docente di Amici di Maria De Filippi desiderava essere cremato e che le ceneri restassero in Italia dove vive con la figlia Dhalissia. Sono in tanti i colleghi del mondo dello spettacolo a ricordarlo con grande ammirazione, ma anche per il suo talento e la sua simpatia. In particolare anche la redazione di Amici di Maria de Filippi insieme alla conduttrice hanno espresso il loro cordoglio per la perdita dell’amico e collega. Molti gli ex ragazzi della scuola che hanno postato sui social foto ricordo del professore che era sempre stato una fonte di insegnamento nonchè un supporto.

Il Prof di Amici di Maria de Filippi, grande tifoso del Napoli e dell’Italia

Le cause del decesso sarebbero dovute ad una improvvisa crisi respiratoria che ha colpito improvvisamente l’ex Prof di Amici. Sloan, originario di Birmingham, era molto conosciuto in Italia per la sua partecipazione a trasmissioni come “Verissimo”, Amici”, “Report” e “Zelig”, ma anche come inviato tifoso del Napoli per la trasmissione “Quelli che il calcio”. La passione per i colori azzurri l’aveva spiegata pochi anni fa, in una intervista.

“Quando facevo il cantante, ero anche sulle navi. E quando lavori sulle navi, l’equipaggio è sempre napoletano: mi hanno convertito loro. I miei amici più importanti sono a Napoli”, aveva raccontato l’ex prof di Amici tempo fa, “la mia squadra inglese resta il Birmingham, ma con il Napoli abbiamo in comune la sofferenza”. Diverse volte era stato anche inviato per il Napoli dalla trasmissione “Quelli che il calcio”, sempre con la sua proverbiale simpatia ed ironia.

La notizia del suo decesso è arrivata come un fulmine a ciel sereno: secondo quanto appreso da Fanpage.it, l’ex professore di Amici di Maria de Filippi avrebbe avuto una grave crisi respiratoria che ha reso necessario il suo ricovero in ospedale. Le condizioni del comico britannico sono apparse subito critiche e, nonostante i tentativi del personale medico, per lui non c’è stato più nulla da fare. Da anni viveva a Menfi, in Sicilia, e da sempre soffriva di asma. In Italia vive anche la figlia del comico britannico, Dhalissia, più volte definita da Sloan il più grande amore della sua vita. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Terribile Lutto per Maria de Filippi: Muore Prof di Amici per improvvisa crisi respiratoria. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.